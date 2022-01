Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel non nasconde il suo rammarico dopo la bruciantte sconfitta dei suoi contro il Manchester City del grande rivale Pep Guardiola. Ai microfoni di BT Sport l'allenatore tedesco ci mette il carico da 11:

Su Lukaku

"Abbiamo avuto nove transizioni offensive nel primo tempo e zero tocchi in area, per noi la mancanza di precisione degli attaccanti è stata un grosso problema. Abbiamo perso tanti palloni anche facili. Certe volte Lukaku avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso tanti palloni senza pressione e in situazioni promettenti. Ha anche avuto una bella occasione, quindi è comunque inserito. Ovviamente vorremmo servirlo, ma lui fa parte della squadra e deve mettersi a disposizione. Lì davanti possiamo e abbiamo bisogno di fare molto meglio".

Sulla sconfitta

"Immeritata, anche se non abbiamo avuto grosse chance e, al contempo, non abbiamo subito tanto pressing da parte loro. Ma è ok, avremmo meritato il pari come risultato più giusto ma non ce l'abbiamo fatta".

Tuchel: "Lukaku è un nostro giocatore, siamo contenti di averlo"

