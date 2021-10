Guardiola viene beffata in casa da un grande Crystal Palace che, seppur giocando di rimessa, ha creato le occasioni migliori e se l'è giocata a suo modo. Gli ospiti hanno creato comunque tanto a cospetto di un Manchester City che dominava, ma non si avvicinava mai minaccioso dalle parti di Guaita, con i Citizens Patrick Vieira che torna alla vittoria dopo 4 pareggi consecutivi: è solo il secondo successo in campionato per i londinesi, ma meritatissimo. Il City cade ancora dopo l'eliminazione dalla League Cup contro il West Ham in settimana ( Dopo il ko contro il Tottenham alla prima giornata, il City aveva inanellato una serie di risultati positivi che lo aveva portato ad un passo dalla vetta. Con incredibile sorpresa, però, la squadra diviene beffata in casa da un grandeche, seppur giocando di rimessa, ha creato le occasioni migliori e se l'è giocata a suo modo. Gli ospiti hanno creato comunque tanto a cospetto di un Manchester City che dominava, ma non si avvicinava mai minaccioso dalle parti di Guaita, con i Citizens che scivolano ora a -5 dalla vetta . La sfida tra tecnici viene così vinta dache torna alla vittoria dopo 4 pareggi consecutivi: è solo il secondo successo in campionato per i londinesi, ma meritatissimo. Il City cade ancora dopo l'eliminazione dallacontro ilin settimana ( là dove vinceva da 4 anni ).

Tabellino

Manchester City-Crystal Palace 0-2 (0-1 primo tempo)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson Moraes; Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo (78' Mahrez); Bernardo Silva, Rodri Hernández, De Bruyne (59' Stones); Gabriel Jesus, Foden, Grealish (68' Sterling). All. Pep Guardiola

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Guaita; Ward, J.Andersen, Guehi, T.Mitchell; C.Gallagher, Kouyaté (85' Olise), McArthur; J.Ayew (65' Benteke), Zaha, O.Édouard (73' Schlupp). All. Patrick Vieira

Marcatori: 6' Zaha (P), 88' C.Gallagher (P)

Arbitro: Andre Marriner

Ammoniti: 27' J.Ayew, 45+5 Bernardo Silva, 45+6 Ederson Moraes, 65' C.Gallagher, 86' Guaita

Espulsi: 45+2 Laporte (M)

Cronaca

Stones e Laporte fanno subito una frittata, Gallagher serve Zaha che batte Ederson e manda in vantaggio i londinesi. Tocca al City spingere e la squadra di Guardiola lo fa con ardore, anche se di vere palle gol non se ne vedono. C'è un sinistro di Cancelo che però è centrale e viene respinto da Guaita. In pieno recupero ci riprova il Palace e Laporte mette giù Zaha. Chiara occasione da gol e “vai a quel paese...” all'arbitro: arriva il rosso per il difensore basco, confermato anche dal VAR.

La rincorsa del City si fa anche più ardua ora in 10, ma Rodri ha subito una chance in avvio di ripresa, ma manda alto. Occhio perché al 59' il Palace trova addirittura il raddoppio con Zaha, ma viene annullato tutto per fuorigioco. Un minuto dopo segna il City con Gabriel Jesus, ma anche questo gol viene annullato per offside di Foden che gli aveva servito palla. Il City continua a spingere, ma è il Palace ad avere le occasioni migliori: Jordan Ayew si mangia il raddoppio, ma all'88' arriva la gran stoccata di Gallagher che chiude il punteggio sul 2-0.

