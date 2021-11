Continua imperterrita la marcia del Manchester City: i ragazzi di Guardiola battono anche l’Everton e infilano la quarta vittoria nelle ultime cinque di Premier League. Risultato mai in discussione all'Etihad, con gli Skyblues che segnano tre gol, A segno Sterling dopo un grande assist di Cancelo, Rodri con una bordata sotto l’incrocio dai 25 metri e Bernardo Silva da vero rapace d'area di rigore. battono anche l’Everton e infilano la quarta vittoria nelle ultime cinque di Premier League. Risultato mai in discussione all'Etihad, con gli Skyblues che segnano tre gol, contro sorpassano il Liverpool e tengono il ritmo del Chelsea capolista (-3 in classifica). Dall’altro invece quinta sconfitta stagionale per l’Everton di Rafa Benitez: i Toffees avevano la scusante delle tante assenze, però non hanno mai creato pericoli alla porta di Ederson.

Il Manchester City sorpassa il Liverpool e rimane al secondo posto a -3 dal Chelsea

TABELLINO

Manchester City-Everton 3-0 (1-0 primo tempo)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte (76' Ake), Cancelo; Rodri, Palmer (87' McAee), Gundogan; Foden (58' Mahrez), Bernardo Silva, Sterling. All. Guardiola

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Delph (63' Rondon), Allan (90' Onyango); Gordon, Gray (17' Iwobi), Townsend; Richarlison. All. Benitez

ARBITRO: Stuart Attwell

GOL: 44' Sterling, 55' Rodri, 86' Bernardo Silva

AMMONIZIONI: Richarlison, Laporte

ESPULSIONI: -

LA CRONACA IN 7 MOMENTI

TRAVERSA DI GUNDOGAN! Taglio di Bernardo Silva, uscita tempestiva di Pickford per contrastare il portoghese, la palla si alza e il tedesco tenta il pallonetto di testa. Solo la traversa gli dice di no.

CALCIO DI RIGORE PER IL CITY! Keane stende uno scatenato STERLING e l'arbitro indica immediatamente il dischetto.

RIGORE CANCELLATO! L'arbitro Attwell dopo un'attenta revisione al VAR toglie il rigore al Manchester City. Contatto semi-inesistente. Si continua sullo 0-0.

GOL DEL CITY! STERLING! Lancio fenomenale di Cancelo con l’esterno, taglio fulminante di Sterling che calcia di prima intenzione e brucia l’intervento di Pickford. Tutto bellissimo. Vantaggio meritato.

RADDOPPIO CITY! RODRI! L'Everton rinvia il qualche modo con Allan in zona centrale, lo spagnolo arriva sulla palla contando i passi e dai 25 metri la infila sotto l'incrocio. Splendido gol.

STERLING SI DIVORA IL GOL! Walker lo serve tutto solo davanti al portiere ma l'attaccante inglese sbaglia il controllo e butta via il pallone del raddoppio personale.

BERNARDO SILVA CHIUDE IL MATCH! 3-0! Azione di Gundogan, Palmer tira, doppia deviazione della difesa dell'Everton e Bernardo Silva mette dentro aggredendo un pallone da vero rapace.

LA STATISTICA CHIAVE

Joao Cancelo ha fornito il suo sesto assist della stagione in 18 partite per il Man City, tanti quanti ne ha prodotti in entrambe le sue prime due stagioni con il club in tutte le competizioni messe insieme (sei in 76 app).

IL MIGLIORE

RODRI: Il cervello del City che non fa toccare palla all'Everton e continua a vincere e convincere. Segna il 2-0, fa girare la squadra, recupera una valanga di pallone e regala un senso di tranquillità invidiabile.

IL PEGGIORE

Lucas DIGNE: Sterling usufruisce di lui a piacimento. Il City domina soprattutto a sinistra e l'ex Roma è sempre in difficoltà.

