Cancelo cuore d'oro, è proprio il caso di dirlo, dopo la storia a lieto fine che sta emergendo nelle ultime ore: il tutto è successo nel match tra Citizens hanno vinto il titolo di campioni d'Inghilterra e tutti i tifosi hanno scavalcato la barriere per correre ad abbracciare i calciatori. Tra i vari sostenitori, c'era anche il piccolo Ollie Gordon (10 anni) con suo padre. Purtroppo, nella calca generale, il genitore ha perso completamente di vista suo figlio che si è smarrito in campo. , è proprio il caso di dirlo, dopo la storia a lieto fine che sta emergendo nelle ultime ore: il tutto è successo nel match tra Manchester City-Aston Villa , proprio quando ihanno vinto il titolo di campioni d'Inghilterra e tutti i tifosi hanno scavalcato la barriere per correre ad abbracciare i calciatori.Purtroppo, nella calca generale, il genitore ha perso completamente di vista suo figlio che si è smarrito in campo.

Ollie soffre di autismo disprassia e altre patologie legate allo sviluppo e al coordinamento ed ha bisogno di una supervisione costante, in special modo durante queste situazioni di grande caos e pericolo potenziale. Vedendolo completamente smarrito, Joao Cancelo si è avvicinato e l'ha abbracciato proteggendolo dalle spinte dei tifosi che sarebbero potute diventare fatali per il piccolo. L'esterno portoghese ha cercato di tranquillizzarlo fino all'arrivo del padre.

Ad

Premier League Calci al gatto: Zouma condannato a un anno di servizi sociali 01/06/2022 A 14:36

IL COMMENTO DELLA MAMMA DI OLLIE

La scena è stata vista dalla mamma di Ollie in diretta televisiva e, vedendo il figlio completamente solo, ha prontamente chiamato il marito senza risposta. Successivamente, ha visto Cancelo proteggere il piccolo in un grande abbraccio salvandogli probabilmente la vita. Le sue parole: "Ollie è autistico e non è consapevole dei pericoli o altro e così, dopo la vittoria, si è eccitato e si è messo a correre. Stavo guardando la tv e ho visto mio marito Lee che correva sul campo, ma Ollie non c’era. Sono andata nel panico, ho cercato di contattare Lee, ma non ci sono riuscita. Ollie ha visto il portiere dell’Aston Villa che veniva colpito e si è spaventato, poi ha visto Cancelo ed è andato da lui. Era terrorizzato, lo vedevo dalla televisione.

Cancelo lo ha circondato con le sue braccia e gli ha dato un bacio sulla sommità della testa, tenendo indietro le altre persone che non facevano altro che spingere e urlare. Quest’uomo doveva essere in giro per il campo a festeggiare la vittoria e il titolo invece si è fermato a badare a un ragazzino sconosciuto che, se non fosse stato per lui, sarebbe stato calpestato dalla folla. Anche Ollie dice che sarebbe potuto morire quel giorno, perché in mezzo a tutti quegli uomini grandi e grossi non aveva scampo".

Quest’uomo doveva essere in giro per il campo a festeggiare la vittoria e il titolo invece si è fermato a badare a un ragazzino sconosciuto che, se non fosse stato per lui, sarebbe stato calpestato dalla folla.

Guardiola: "Grazie Klopp, ma non sono il migliore al mondo"

Premier League Ufficiale, Rangnick lascia con effetto immediato il Manchester United 29/05/2022 A 13:48