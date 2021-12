Vince il Manchester City, che prova a prendere il largo sulle inseguitrici, e vince pure il Tottenham, che con Antonio Conte in Premier League non perde mai. Gol e spettacolo nel Boxing Day, dove il Leicester spaventa la capolista, l'Arsenal cala il pokerissimo in casa del Norwich e West Ham e Southampton si danno battaglia fino al 95'.

Classifiche e risultati

Manchester City-Leicester 6-3

Gol: 5' De Bruyne (M), 18' rig. Mahrez (M), 21' Gundogan (M), 24' rig. Sterling (M), 55' Maddison (L), 59' Lookman (L), 65' Iheanacho (L), 69' Laporte (M), 86' Sterling (M)

Girandola di gol all'Etihad Stadium, dove il Manchester City vince - e non è una novità - ma rischiando, e questa sì è una novità, di gettare al vento un vantaggio enorme. Il primo tempo si chiude addirittura sul 4-0 per la capolista, che gioisce un po' con chiunque: De Bruyne, l'ex Mahrez su rigore, Gundogan, Sterling di nuovo dal dischetto. Ma nella ripresa la luce si spegne e in 10 minuti il Leicester va a segno per tre volte: scatenato l'altro ex Iheanacho, autore di un gol e due assist per Maddison e Lookman. Ma ci pensano Laporte e Sterling a scacciare ogni paura. City momentaneamente a +6 sul Liverpool dopo il rinvio del match tra i Reds e il Leeds.

L'esultanza del Manchester City contro il Leicester Credit Foto Getty Images

Tottenham-Crystal Palace 3-0

Gol: 32' Kane, 34' Lucas Moura, 74' Son

Quattro vittorie, due pareggi: Antonio Conte rimane imbattuto in Premier League alla guida del Tottenham, che prosegue la propria risalita verso la zona Champions League. Il derby londinese contro il Crystal Palace si risolve già nel primo tempo grazie a un micidiale uno-due firmato Kane-Lucas Moura. E poco dopo Zaha si fa espellere per un doppio giallo rimediato in pochi minuti. Con le Eagles ormai fuori dalla partita è Son, servito dal solito Lucas Moura, a chiudere definitivamente i conti nel secondo tempo.

Norwich-Arsenal 0-5

Gol: 6' Saka, 44' Tierney, 67' Saka, 84' rig. Lacazette, 91' Smith-Rowe

Tutto facile per l'Arsenal, che contro il fanalino di coda Norwich si porta a casa la quarta vittoria di fila in Premier League. Il protagonista del successo dei Gunners al Carrow Road è Bukayo Saka, che indirizza la gara con due biliardate mancine molto simili. In mezzo c'è lo spazio per il raddoppio in campo aperto di Tierney, quindi il poker di Lacazette su rigore e il definitivo pokerissimo di Smith-Rowe al 91'. Canaries mai in partita contro un avversario superiore e sempre costretti a occupare l'ultimo posto della classifica. L'Arsenal, in attesa di Aston Villa-Chelsea, avvicina invece la terza posizione occupata dai Blues.

La gioia di Saka in Norwich-Arsenal Credit Foto Getty Images

West Ham-Southampton 2-3

Gol: 8' Elyounoussi (S), 49' Antonio (W), 61' rig. Ward-Prowse (S), 65' Benrahma (W), 70' Bednarek (S)

Serie infinita di emozioni al London Stadium. Alla fine ad avere la meglio è il Southampton, che per due volte si porta in vantaggio, per due volte viene raggiunto e infine trova il guizzo decisivo con Bednarek. Saints avanti con un destro secco di Elyounoussi dopo 8 minuti, il subentrato Antonio pareggia al rientro dall'intervallo, Ward-Prowse riporta in quota gli ospiti su rigore (affossamento di Dawson su Broja), Benrahma trova il 2-2 ben servito da Bowen, quindi il colpo di testa vincente di Bednarek. Sogno Champions League sempre più lontano per gli Hammers.

