C’era una volta il ‘Clasico’, quel Barcellona-Real Madrid che era il centro dell’immaginario del mondo calcistico. La narrazione perfetta, due scuole di pensiero, Messi da una parte e Ronaldo dall’altra, l’intera platea globale pronta a dividersi tra i due poli. Da sempre “la partita”, su scala globale, in grado di fermare il mondo. Il fascino del duo storico del calcio spagnolo resta certamente tale, ma la realtà dei fatti, a livello di qualità calcistica, ci dice ormai da 4 anni che se si vuole assistere al meglio sul campo, la geografia del miglior calcio europeo si è spostata nel nord ovest dell’Inghilterra. Jurgen Klopp e il suo Liverpool da una parte; Pep Guardiola e il Manchester City dall’altra. Nessuna altra squadra europea come queste due ha saputo monopolizzare il calcio negli ultimi 4 anni. Klopp ha costruito un percorso che ha portato il Liverpool a vincere tutto fino a issarsi sul tetto del mondo; Guardiola non è riuscito a ottenere tali sigilli internazionali, ma ha dominato la narrazione degli ultimi anni nel campionato più competitivo e più forte del mondo: la Premier League, appunto.

City e Liverpool: 4 anni di contese e dominii

Ad

Se si gioca con i numeri poi, Manchester City e Liverpool sono davvero diventate il centro del mondo. 98 punti per Guardiola un anno, 99 il Liverpool quello dopo. E poi di nuovo il City a riprendersi lo scettro in Premier, fino a quel 73 a 72 di questa stagione che in qualche modo porta a un calcolo piuttosto interessante. Se si sommano i punti conquistati da Manchester City e Liverpool nelle ultime 3 stagioni più quella in corso, il conteggio totale ci racconta di un impressionante equilibrio: 338 punti Manchester City, 337 Liverpool.

Champions League Simeone e l'Atletico col 5-5-0: preistoria o strategia mirata? 06/04/2022 A 10:58

PREMIER LEAGUE CITY LIVERPOOL 2018/19 98 (1°) 97 (2°) 2019/20 81 (2°) 99 (1°) 2020/21 86 (1°) 69 (3°) 2021/22 73 (1°) 72 (2°) totale punti 338 punti 337 punti

L’Inghilterra insomma è stata roba loro. E l’Europa, in fondo, non è stato un terreno poi molto diverso. Certo, non hanno sempre vinto, ma nell’ultimo lustro se si guarda ai nomi delle protagoniste, una di queste due la si trova quasi sempre. Nel 2018, a Kiev, il Liverpool si arrendeva al Real Madrid del fine ciclo di Zidane. Un anno dopo, a Madrid, i Reds vincevano la Champions in finale sul Tottenham. La scorsa stagione, a Porto, il Manchester City giocava la finale col Chelsea. Quest’anno, considerazioni post andata dei quarti alla mano, entrambe hanno un piede in semifinale.

CHAMPIONS LEAGUE MIGLIOR PIAZZAMENTO 2018 Liverpool finale 2019 Liverpool campione 2020 City quarti 2021 City finale 2022 semifinale entrambe?

Manchester City-Liverpool è quanto di migliore ci sia nel calcio da qualche anno a questa parte. E non a caso Insomma,. E non a caso domenica all’Etihad, ore 17:30 , si affronteranno due delle squadre più in forma al mondo, due entità che hanno saputo migliorarsi, evolversi, cambiare quando è stato necessario, ma che hanno continuato a produrre grande calcio. La sfida di Manchester insomma metterà in palio un bel pezzetto di Premier League anche in questo caso.

City e Liverpool: ritmi folli in Premier

I Reds sono riusciti a piazzare infatti una rimonta anche insperata a un certo punto della stagione; o almeno se valutiamo quanto fatto dagli uomini di Klopp da gennaio in poi, quando nonostante l’assenza da Anfield delle stelle Salah e Mané, il Liverpool ha saputo centrare un filotto clamoroso di partite. L’ultima sconfitta in campionato della squadra di Klopp risale addirittura al 28 dicembre, nel ko col Leicester. Da lì in poi un pareggio col Chelsea e una striscia tutt’ora aperta di 30 punti fatti sui 30 disponibili: 10 vittorie consecutive che sono valse il prezioso rientro fino a -1 dal Manchester City.

Klopp incorona Guardiola: "È il migliore allenatore al mondo"

Dal 30 ottobre a oggi la squadra di Guardiola ha perso solo una partita in Inghilterra: contro il Tottenham di Conte, Un City cui però non si possa certo dire di star male. Anzi.: contro il Tottenham di Conte, in un rocambolesco contropiede al 95° per altro. Un filotto di 20 partite caratterizzate poi da 17 vittorie e 2 pareggi. Ma se dietro fanno punteggio pieno, è evidente come un minimo, infinitesimale passo falso, sia stato quello col Tottenham o lo 0-0 col Crystal Palace, sia costato al City il rientro a -1.

Guardiola: "Grazie Klopp, ma non sono il migliore al mondo"

Il tutto, insomma, serve più che altro a inquadrare la grandezza delle due contendenti allo scettro di Regina d’Inghilterra - e alla distanza anche d’Europa. Una posizione che Manchester City e Liverpool si contendono da ormai 4 anni con costanza, per una geografia del calcio cambiata: il nuovo centro del mondo calcistico, piaccia o no, è da qualche tempo nel nord ovest dell’Inghilterra. Prendere o lasciare. Noi prendiamo. Eccome, se prendiamo. Guardiola vs Klopp ancora una volta... Potrebbe anche non essere l'ultima.

Guardiola: "Creerò tattiche incredibili: giocheremo in 12"

Champions League City-Atletico 1-0, pagelle: brilla De Bruyne, male Griezmann 05/04/2022 A 21:48