Ansie risolte per il Manchester City, che tra chiusura della scorsa stagione e inizio della nuova, si era presentato all’appuntamento col Norwich con 3 sconfitte di un certo peso: la finale di Champions, il Community Shield col Leicester e la prima di campionato sul campo del Tottenham. Le gerarchie però sono subito ristabilite all’Etihad, dove nella prima stagione i campioni d’Inghilterra fanno i campioni d’Inghilterra, rifilandone 5 al neopromosso Norwich. Un dominio totale per la squadra di Guardiola che trova un Gabriel Jesus particolarmente ispirato dal punto di vista degli assist e si gode anche la prima rete in maglia ManCity di ‘mister 100 milioni’ Jack Grealish. Insomma, tutto tornato alla normalità per il Manchester City che inizia ufficialmente la sua stagione dopo 3 ko consecutivi che, in qualche modo, erano comunque riusciti a far parlare qualcuno.

Il tabellino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Laporte, Dias, Walker; Grealish (75’ Mahrez), Rodri, Gundogan (69’ Palmer); Silva, Jesus, Torres (61’ Sterling).

Calciomercato 2020-2021 Florenzi a un passo dal Milan; Pedro ufficiale alla Lazio IERI A 18:23

Norwich City (4-3-3): Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis (46’ Mumba); Lees-Melou, Gilmour, Rupp (46’ McLean); Cantwell, Pukki, Rashica.

Gol: 7’ aut. Krul, 22’ Grealish, 64’ Laporte, 71’ Sterling, 84’ Mahrez.

Note – Ammoniti: Gundogan.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

7’ GOL! CITY IN VANTAGGIO! Era nell'aria, dopo l'assedio iniziale: azione infinita, palla dentro di Gabriel Jesus da destra, un paio di rimpalli ma l'ultimo a toccare è Hanley che poi la sbatte sulla spalla di Krul. Autorete dunque dei Canaries.

16’ GOL ANNULLATO AL CITY! Azione spietata del City con Gabriel Jesus che conquista palla e manda in verticale per l'inserimento di Torres: lo spagnolo anticipa due marcatori e segna il 2-0. Il gol è però annullato per un netto fallo di Bernardo Silva a inizio azione su Rashica. Giusto il rischiamo al VAR.

22’ GOL! GREALISH! 2-0 CITY! E questa volta è buono. Ancora un cross decisivo di Gabriel Jesus dalla destra, due difensori del Norwich tentano in scivolata di allontanare ma il pallone sfila attraverso l'area piccola e viene intercettato quasi involontariamente da Grealish che manda in rete.

64’ GOL! LAPORTE! Eccolo qui il terzo gol del City! Corner dei padroni di casa, mischione in area, Rashica non riesce a pulirla, lì c'è Laporte che di destro trova l'angolino e mette dentro il 3-0.

71’ IL GOL DEL 4-0: STERLING! Tutto facile, con Walker che ben pescato mette dentro una palla al bacio: Sterling, libero al centro, deve solo infilare a porta vuota.

84’ POKERISSIMO CITY! MAHREZ! Palla dalle retrovie di Ruben Dias, Mahrez controlla la palla con una delicatezza straordinaria e poi col sinistro trova il palo lungo: 5-0. Il City termina il suo banchetto sul Norwich.

Il migliore

Gabriel Jesus. Ha distribuito assist e giocate per tutto il primo tempo, risultando decisivo quando la partita aveva un senso. Forte.

Il peggiore

Pukki. Là davanti ne ha viste davvero poco, ritrovandosi a vagare un po’ a vuoto.

Guardiola: "La Premier è il campionato più difficile di tutti"

Champions League Calciatore e Allenatore dell'anno UEFA: Jorginho e Mancini in finale 19/08/2021 A 15:05