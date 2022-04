Match mai in discussione quello disputato in un Ethiad caldissimo. I padroni di casa, con la testa già proiettata alla semifinale di andata di Champions in cui sfideranno martedì il Real Madrid, lasciano a riposo alcuni big, senza però soffrire in alcun modo. Uno scatenato Gabriel Jesus sblocca infatti il risultato al 3' di gioco, raddoppiando al 23' con un tap-in su un cross delizioso di De Bruyne. Inutile il momentaneo 2-1 di Kamara al 28', subito vanificato dalla perla di Rodri al minuto 34. Nella ripresa il City ha continuato a spingere, coadiuvando lo show personale di Jesus, in grado di realizzare un rigore (da lui guadagnato) al 48' e di calare il proprio poker personale al 54'.

In virtù di questo risultato gli uomini di Guardiola si portano momentaneamente a +4 sul Liverpool di Klopp, chiamato a rispondere domani nel derby contro l'Everton.

L'esultanza del Manchester City col Brighton Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte (dal 57' Akè), Zinchenko; De Bruyne (dal 54' Gundogan), Rodri (dal 70' Mahrez), Fernandinho; Sterling, Gabriel Jesus, Grealish

WATFORD (4-3-3): Foster; Ngakia, Kabasele, Samir (dal 66' Cathcart), Kamara; Sissoko, Louza (dal 75' Kayembe), Cleverley: Dennis, King, Sarr (dal 66' Joao Pedro).

GOL - 3' Gabriel Jesus (M), 23' Gabriel Jesus (M), 28' Kamara (W), 34' Rodri (M), 49' Gabriel Jesus (M), 53' Gabriel Jesus (M) PRIMO TEMPO: (3-1)

ASSIST - Zinchenko (M), De Bruyne (M), Dennis (W), Jesus (M), De Bruyne (M)

NOTE: AMMONITI - Cancelo (M)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

4' RETEEEEE! GABRIEL JESUS, 1-0! Apertura di Cancelo per Zinchenko sulla sinistra, cross teso a centro area e tap-in facile facile del brasiliano che tutto solo con il piattone appoggia in rete.

23' RETEEEE! 2-0 CITY, ANCORA JESUS! Cross spettacolare di De Bruyne dalla destra e zuccata perfetta del brasiliano che ancora una volta punisce il Watford solo a centro area.

28' CLAMOROSO! RETE DEL WATFORD! KAMARA! 2-1! Imbucata dalla sinistra di Dennis per la mezzala che si inserisce in area e fulmina Ederson con un mancino rasoterra ad incrociare.

Rodrigo Hernández (Manchester City) Credit Foto Getty Images

34' RETEEEEE! 3-1, RODRI! Cross dalla destra di Jesus per lo spagnolo che stoppa di petto da fuori area e lascia partire una fucilata con il destro che si insacca dritta sotto all'incrocio dei pali.

38' STERLING, SI DIVORA IL 4-1! Altra invenzione di Jesus che scappa sulla destra, entra in area ed appoggia a rimorchio per l'inglese, colpevole nel non centrare lo specchio vuoto da centro area. Palla che si perde in curva, grande chance.

48' RIGORE PER IL MANCHESTER CITY! Imbucata in profondità per Jesus che a tu per tu con Foster scarta il portiere e viene messo giù da una scivolata maldestra dell'estremo difensore ospite.

49' RETEEEEE! GABRIEL JESUS CALA IL POKER! 4-1! Rigore perfetto del brasiliano che spiazza Foster e si porta a casa il pallone del match.

53' RETEEEE! ANCORA GABRIEL JESUS! 5-1! Triangolo delizioso sulla trequarti con De Bruyne, tocco di ritorno a centro area da parte del belga ed altro tap-in del brasiliano che buca per la quarta volta Foster.

Kevin de Bruyne (Manchester City) Credit Foto Getty Images

IL MIGLIORE

Gabriel JESUS - Risponde ai rumors di mercato con una delle prestazioni migliori della sua carriera. Quattro gol, un assist, un rigore procurato ed uno strapotere fisico e tecnico manifestato per ogni minuto passato sul rettangolo verde.

IL PEGGIORE

SAMIR - L'ex-Udinese quest'oggi ha la sfortuna di dover marcare un Gabriel Jesus semplicemente incontenibile. Scherzato, saltato ed anticipato per tutta la gara dal centravanti del Manchester City.

