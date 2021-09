Arriva la prima sconfitta per il Manchester United, che nel primo match della sesta giornata di Premier è battuto da un coriaceo e combattivo Aston Villa per 1-0. Sconfitta che fa male a Solskjær e compagni, che pregustavano un altro pomeriggio in vetta alla classifica e invece soccombono meritatamente.

Ma parliamo della partita. Bel primo tempo combattuto. Aston Villa che ha diverse palle gol per passare in vantaggio soprattutto nella fase centrale della prima parte, poi nel finale esce fuori lo United. La ripresa parte con ritmi più bassi. E' l'Aston Villa a giocare meglio e ad andare in più occasioni vicina al vantaggio. Il gol è nell'aria e arriva su palla inattiva al minuto 88', quando Hause incorna di testa un bel corner dalla sinistra. Sembra tutto fatto, ma sempre Hause in pieno recupero atterra Cavani in area. Rigore e palla a Bruno Fernandes, che dal dischetto però la spara in curva. Vincono gli ospiti.

Primo crollo stagionale per i Red Devils, che giocano una buona partita, però a tratti. Troppi alti e bassi oggi, con grandi momenti di spinta e altri a ritmi bassissimi. Ronaldo quasi non pervenuto davanti, bene Pogba e Greenwood, Bruno Fernandes fa il suo ma butta tutto all'aria sbagliando il rigore.

Gli avversari comunque non rubano nulla, anzi giocano la loro partita e, nel complesso, meritano il successo. Almeno la notizia positiva per i padroni di casa è il crollo del Chelsea contro il City, che riporta la squadra di Guardiola a 13 ma almeno non fa fuggire i londinesi. Grande occasione per il Liverpool di guadagnare terreno.

Tabellino

MANCHESTER UNITED: de Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire (dal 66' Lindelof), Shaw (dal 34' Dalot), Fred, McTominay (dall'82' Cavani), Pogba, Fernandes, Greenwood, Ronaldo.

ASTON VILLA: Martinez, Cash, Konsa, Hause, Mings, Targett, Ramsey (dall'84' Archer), Luiz, McGinn, Watkins, Ings (dal 78' Buendia).

GOL: Hause (A),

AMMONITI: Shaw (M), McGinn (A), Cash (A),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 13 momenti

13' INCREDIBILE ERRORE DI TARGETT: Bella triangolazione sulla fascia con Cash che si ritrova sul fondo a mettere un bellissimo cross rasoterra per Targett che da due passi mette altissimo.

17' GREENWOOD SPARA ADDOSSO AL PORTIERE: Bel contropiede del giovane attaccante che si invola sulla fascia, si accentra, salta un giocatore e prova il tiro, facile tra le braccia del portiere.

22' DE GEA RISCHIA LA FRITTATA: Retropassaggio di Maguire per il portiere che sbaglia rinvio e appoggi a Watkins che stoppa e tira subito. Bravo il portiere a rimediare mettendoci la gamba e respingendo la conclusione.

39' KONSA VICINO AL GOL DI TESTA: Dalla bandierina palla in mezzo, Wan Bissaka si perde Konsa che stacca bene di testa ma da due passi la mette alta.

42' MARTINEZ SALVA SU MAGUIRE: Da punizione palla in mezzo di Bruno Fernandes, Maguire stacca benissimo di testa e colpisce, Martinez in tuffo respinge.

45+2' POGBA LA METTE FUORI DI UN NULLA: Corner di Bruno Fernandes, sponda di Varane e Pogba gira in porta. Out di pochissimo a lato.

60' POGBA A GIRO: Solito bellissimo tiro a giro dal limite di destro del francese, alto di un soffio.

64' GREENWOOD IN CONTROPIEDE: L'attaccante riparte da solo in velocità, in area prova il diagonale, bloccato a terra dal portiere.

68' DE GEA SALVA SU WATKINS: Bel contropiede dell'attaccante dell'Aston Villa, che dalla fascia si accentra e dal limite dell'area col destro tira in porta, potente ma respinto da De Gea.

69' ANCORA GREENWOOD: Prova il tiro di sinistro l'attaccante, che incrocia troppo di sinistro e la mette a lato.

75' POGBA COL SINISTRO: Azione pazzesca di Pogba che da solo si invola, salta tre giocatori, entra in area e prova il sinistro. Centrale e bloccato dal portiere.

87' ASTON VILLA AVANTI: Calcio d'angolo per gli ospiti, dalla bandierina palla in mezzo per Hause che di testa la mette dentro.

90+2' BRUNO FERNANDES SPARA ALTO DAL DISCHETTO: Sempre Hause in area atterra Cavani. Rigore per lo United. Dal dischetto però il portoghese mette alto!

La statistica

Prima sconfitta stagionale per lo United. Era dal 2009 che l'Aston Villa non batteva il Manchester.

Il migliore

Matty CASH: Costante spina nel fianco sulla fascia destra. Shaw nella mezz'oretta in campo fa veramente molta fatica a tenerlo.

Il peggiore

Bruno FERNANDES: In verità gioca un buon match fino al minuto 92', quando spreca il rigore mandandolo in curva. Errore decisivo.

