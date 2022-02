Old Trafford, considerando che il Manchester United aveva vinto una sola gara in questa prima parte di 2022. La Rangnick sembrava essersi già dissolto. Aggiungete poi la crisi di gol di Cristiano Ronaldo che, di punto in bianco, si ritrovava ad essere inutile alla causa elettroshock e i Red Devils sperano di averlo ottenuto da questo recupero contro il Brighton. 2-0 con gol di Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, con l'ex Juventus che ritrova finalmente il gol dopo 6 turni consecutivi senza segnare (in tutte le competizioni). Non sono però tutte rose, considerando che a fare la partita nel primo tempo sono i Seagulls e ci vuole un ottimo de Gea per mantenere la porta inviolata. In avvio di secondo tempo arriva il gol di Ronaldo e l'espulsione di Dunk: sembra fatta, ma il Brighton si riaccende ancora una volta con il Manchester United a chiudere il match solo al 97'. Un po' poco, ma si deve pur ripartire da qualche parte. Cominciava a sentirsi aria pesante all', considerando che ilaveva vinto una sola gara in questa prima parte di 2022. La classifica cominciava a piangere e l'effettosembrava essersi già dissolto. Aggiungete poi la crisi di gol diche, di punto in bianco, si ritrovava ad essere inutile alla causa tanto da pensare all'addio . Con il ritorno della Champions League alle porte, serviva al più presto une isperano di averlo ottenuto da questo recupero contro il Brighton. 2-0 con gol di Cristiano Ronaldo e, con l'ex Juventus che ritrova finalmente il gol dopo(in tutte le competizioni). Non sono però tutte rose, considerando che a fare la partita nel primo tempo sono ie ci vuole un ottimo de Gea per mantenere la porta inviolata. In avvio di secondo tempo arriva il gol di Ronaldo e l'espulsione di Dunk: sembra fatta, ma il Brighton si riaccende ancora una volta con il Manchester United a chiudere il match solo al 97'. Un po' poco, ma si deve pur ripartire da qualche parte.

Tabellino

Ad

Manchester United-Brighton 2-0 (0-0 primo tempo)

Premier League Ronaldo potrebbe lasciare lo United: "Sento il peso dell'età" 12/02/2022 A 11:51

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred (73' P.Pogba); Sancho (80' Alex Telles), Bruno Fernandes, Elanga (79' Rashford); Cristiano Ronaldo. All. Ralf Rangnick

BRIGHTON (4-3-1-2): R.Sánchez; Veltman, Dunk, Webster, Cucurella; Gross (60' Alzate), Bissouma, Mac Allister; Moder; Maupay (70' Welbeck), Trossard (60' Lamptey). All. Graham Potter

Marcatori: 51' Cristiano Ronaldo (M), 90+7 Bruno Fernandes (M)

Arbitro: Peter Bankes

Ammoniti: 53' Bruno Fernandes, 72' Shaw, 85' Mac Allister, 90+5 McTominay

Espulsi: 54' Dunk (B)

Cronaca

Avvio difficoltoso per il Manchester United che deve risponde al grande dinamismo messo in campo dagli ospiti. Al 5' ci prova Moder, ma de Gea risponde subito presente con un grande intervento. Lo copia dall'altra parte Sánchez che salva la porta sul tentativo di Sancho. È il Brighton a fare la partita, con lo United che aspetta e riparte veloce, ma senza successo. Nel finale di tempo ancora chance per gli ospiti con il colpo di testa di Moder che trova la parata di de Gea.

In avvio di ripresa eccolo arrivare il gol del vantaggio del Manchester United, con Cristiano Ronaldo che si accentra sul destro e fa partire una conclusione imparabile per Sánchez. Partita che si fa in discesa per i Red Devils, quando al 54' viene espulso Dunk che lascia i suoi in 10 uomini. Si va quindi alla ricerca del raddoppio, ma McTominay e Cristiano Ronaldo mancano l'appuntamento col 2-0 (sul colpo di testa del portoghese grande parata di Sánchez). Ci riprovano Bruno Fernandes e ancora Cristiano Ronaldo, ma occhio agli ospiti che centrano in pieno la traversa con la conclusione dalla distanza di Moder. Il Brighton prende un po' di fiducia e al 90' ha la chance di trovare il pari con Welbeck che manda però alto sopra la traversa. In pieno recupero arriva il 2-0 definitivo con Bruno Fernandes che la chiude in contropiede.

Bruno Fernandes esulta per il gol in Manchester United-Brigthon - Premier League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La statistica

6 - Dal 3 gennaio Wolverhampton, Brentford, West Ham, Burnley e Southampton in campionato e il Middlesbrough in FA Cup. Tanto era durato il digiuno di gol di Cristiano Ronaldo che non aveva trovato ancora la gioia del gol in questo 2022. Finalmente è arrivata la prima rete dell'anno.

Gasperini: "Ronaldo macchina da gol, mi dispiace sia partito"

Calciomercato Zidane al PSG l'anno prossimo? Sì, ma solo con Cristiano Ronaldo 07/02/2022 A 16:06