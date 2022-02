tra poco il report completo...

Tabellino

Ad

Manchester United-Brighton 2-0 (0-0 primo tempo)

Premier League Ronaldo potrebbe lasciare lo United: "Sento il peso dell'età" 12/02/2022 A 11:51

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred (73' P.Pogba); Sancho (80' Alex Telles), Bruno Fernandes, Elanga (79' Rashford); Cristiano Ronaldo. All. Ralf Rangnick

BRIGHTON (4-3-1-2): R.Sánchez; Veltman, Dunk, Webster, Cucurella; Gross (60' Alzate), Bissouma, Mac Allister; Moder; Maupay (70' Welbeck), Trossard (60' Lamptey). All. Graham Potter

Marcatori: 51' Cristiano Ronaldo (M), 90+7 Bruno Fernandes (M)

Arbitro: Peter Bankes

Ammoniti: 53' Bruno Fernandes, 72' Shaw, 85' Mac Allister, 90+5 McTominay

Espulsi: 54' Dunk (B)

La statistica

6 - Dal 3 gennaio Wolverhampton, Brentford, West Ham, Burnley e Southampton in campionato e il Middlesbrough in FA Cup. Tanto era durato il digiuno di gol di Cristiano Ronaldo che non aveva trovato ancora la gioia del gol in questo 2022. Finalmente è arrivata la prima rete dell'anno.

Gasperini: "Ronaldo macchina da gol, mi dispiace sia partito"

Calciomercato Zidane al PSG l'anno prossimo? Sì, ma solo con Cristiano Ronaldo 07/02/2022 A 16:06