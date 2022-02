Secondo pareggio consecutivo per il Manchester United. Prestazione e risultato deludenti per i Red Devils, che vengono fermati in casa da un Southampton in forma: 1-1. Vantaggio di Sancho, pareggio di Adams. Prova complicata per Cristiano Ronaldo, in un periodo tutt'altro che felice : il portoghese fallisce un'importante occasione in avvio di partita e non riesce a incidere. Lo United è a-1 dal quarto posto del West Ham, ma l'Arsenal è a sua volta a -1 dal Manchester con due partite in meno.