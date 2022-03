Cristiano Ronaldo. La tripletta di CR7 contro il Tottenham di Antonio Conte Meravigliosamente. La tripletta di CR7 contro il Tottenham di Antonio Conte ancora riechegggia e noi non potevamo esimerci dal riproporla sui nostri schermi. Ecco i gol 805, 806 e 807 in carriera per l'ex Juventus...

Premier League Ronaldo! Tripletta, record e Conte al tappeto: è il miglior marcatore all-time 17 ORE FA

Dopo il periodo di vacche magre coinciso con una sola rete nelle precedenti dieci uscite è arrivato l'hat-trick con il fendente stratosferico da fuori, il destro da opportunista e lo stacco celestiale di testa. Cristiano doing Cristiano... Non una buona notizia - in prospettiva - per l'Italia di Roberto Mancini in ottica playoff di qualificazione ai Mondiali che potrebbe ritrovarselo nella finalissima.

1° gol: il siluro da fuori

2° gol: il guizzo da rapace

3° gol: lo stacco aereo

