Prima uscita del 2022 per ildi Rangnick che affronta in casa il Wolverhampton ( Segui il LIVE ), con la speranza di vincere per non perdere definitivamente il treno Champions: Red Devils per ora a -4 dal quarto posto . La gara dell'ha un valore particolare, perché saràa 'indossare' la fascia di capitano dello United. Non era mai capitato in questa stagione, considerando che il capitano designato è Harry Maguire e, in sua assenza, hanno preso la fascia o Bruno Fernandes o Nemanja Matic.