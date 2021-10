Newcastle da parte del Pif, il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita, segna un momento storico per il calcio europeo e ovviamente anche per il futuro del club inglese. L'insediamento di una proprietà ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi dei Magpies, che ora sognano di diventare una superpotenza del pallone e tornare a vincere un trofeo che - Intertoto 2006 escluso - manca da più di 50 anni (il campionato da più di 90!). Un'ondata di euforia che sta andando al di là del previsto e che ha portato molti sostenitori della squadra a travestirsi da arabi per celebrare il momento. Ma la società non approva, come sottolineato in un comunicato stampa a riguardo. L'acquisizione delda parte del, il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita, segna un momento storico per il calcio europeo e ovviamente anche per il futuro del club inglese. L'insediamento di una proprietà dal potere economico senza precedenti , che ora sognano di diventare una superpotenza del pallone e tornare a vincere un trofeo che - Intertoto 2006 escluso - manca da più di 50 anni (il campionato da più di 90!). Un'ondata di euforia che sta andando al di là del previsto e che ha portato molti sostenitori della squadra a. Ma la società non approva, come sottolineato in un comunicato stampa a riguardo.

Newcastle ceduto ai sauditi, fans in delirio a St. James Park

Nella nota, il club “chiede gentilmente ai tifosi di astenersi dall’indossare i tipici indumenti arabi se non lo fanno normalmente”, precisando però che “nessuno del nuovo gruppo di proprietà è stato in alcun modo offeso dall’abbigliamento dei tifosi, che hanno scelto di esternare la propria gioia in questo modo. È stato un gesto che è stato riconosciuto come positivo e accogliente nel suo intento. Rimane però la possibilità che vestirsi in questo modo sia culturalmente inappropriato e che così si rischi di offendere gli altri. Tutti i supporter del club sono, come sempre, incoraggiati a indossare qualunque cosa essi desiderino per esprimere la propria appartenenza alla propria cultura o religione, così come sono incoraggiati a riflettere sulla ricchezza delle comunità e dei gruppi multiculturali da cui il club trae con orgoglio il suo sostegno”.

Klopp: "Newcastle comprato da una nazione, otterranno ciò che vogliono"

