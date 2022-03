Chelsea. Oggi sembrano quisquilie i ragionamenti Abramovich che decide Carrow Road fanno il loro dovere. Finisce 3-1 per la squadra di Tuchel che si avvicina al 2° posto (Blues inneggiando cori a favore dell'imprenditore russo anche in quel di Norwich. Sono giorni difficili in casa. Oggi sembrano quisquilie i ragionamenti sull'inutilità dell'acquisto di Lukaku , che resta comunque in panchina. Primache decide di vendere il club , ora - come una mannaia - l'arrivo delle sanzioni del Governo UK a tutti gli imprenditori russi che operano sul territorio britannico. In attesa di capire se questo è un atto giuridicamente valido, arriverà il ricorso, la cessione del club - che era ormai in fase avanzata - viene congelata in attesa di ulteriori sviluppi . Diventa difficile anche per gli stessi giocatori che, però, afanno il loro dovere. Finisce 3-1 per la squadra diche si avvicina al 2° posto ( resta comunque a -7 dal Liverpool ) grazie ai gol di Chablobah, Mount e Havertz. Solo un po' di paura nel finale, dopo il rigore di Pukki grazie al mani in area di Chablobah. I tifosi, intanto, fanno sentire la loro vicinanza al patron deiinneggiando cori a favore dell'imprenditore russo anche in quel di Norwich.

Tabellino

Norwich City-Chelsea 1-3 (0-2 primo tempo)

NORWICH CITY (5-3-2): Krul; Aarons, Zimmermann (46' Rupp), Hanley, Kabak, B.Williams; Lees-Melou, Normann (46' Rashica), McLean; Sargent (84' Rowe), Pukki. All. Dean Smith

CHELSEA (3-4-2-1): É.Mendy; T.Chablobah, Thiago Silva, A.Christensen; Azpilicueta (46' Loftus-Cheek), Jorginho, Kovacic (85' Kanté), Saúl Ñíguez; Mount, Werner (86' R.Lukaku); Havertz. All. Thomas Tuchel

Marcatori: 3' T.Chablobah (C), 14' Mount (C); 69' rig. Pukki (N); 90' Havertz (C)

Arbitro: Martin Atkinson

Ammoniti: 68' É.Mendy, 80' T.Chablobah

Espulsi: nessuno

Cronaca

Chelsea avanti dopo neanche tre minuti, con gol di Chablobah che di testa batte Krul sul calcio d'angolo battuto da Mount. I Blues hanno fretta: un altro minuto e nuova chance di andare a segno, ma questa volta Krul chiude la porta ad Havertz. Il 2-0 arriva comunque al 14' con Mount che segna dalla distanza con una gran conclusione. Si cerca anche il tris, ma Krul dice di no a Saúl Ñíguez, poi Kovacic colpisce il palo.

Nella ripresa è ancora il Chelsea a fare la partita e a cercare il gol con Mount che sfiora la traversa su calcio di punizione. La partita però si riapre al 69', quando Chablobah tocca con la mano in area: è rigore dopo il consulto del VAR. Dal dischetto si presenta Pukki che non sbaglia e firma il suo gol n° 19 in Premier League. Parte la rimonta? No, anzi è il Chelsea a chiudere il match sul 3-1 con Havertz servito da Kanté.

