SOLO IL CITY! La squadra di Guardiola supera il Norwich in trasferta con il punteggio di 4-0 e trova il quindicesimo risultato utile consecutivo. A decidere la contesa una tripletta di Sterling e il gol di Foden, all’interno di una partita equilibrata solo nel primo tempo. Per la parte azzurra di Manchester, miglior difesa del campionato, è la ventesima vittoria in 25 giornate, che vuol dire anche mantenere 12 punti di vantaggio sul Liverpool secondo (che però ha due partite in meno). Per il Norwich invece, dopo tre risultati positivi in serie, arriva uno stop pesante: le canaries rimangono impanate al terzultimo posto.

Raheem Sterling Credit Foto Getty Images

Ad

IL TABELLINO

Champions League Sporting-Manchester City: probabili formazioni e dove vederla 21 ORE FA

Norwich-Manchester City 0-4 (primo tempo 0-1)

NORWICH (4-3-3): Gunn; Aarons (63' Byram), Hanley, Gibson, Williams; Gilmour, Melou (63' Normann), McLean; Rashica, Pukki, Sargent (87' Dowell). All. Smith

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Ake, Ruben Dias, Walker; Fernandinho, B. Silva (75' McAtee), Gundogan; Foden (81' Delap), Sterling, Mahrez (84' Kayky). All. Guardiola

ARBITRO: Andre Marriner

GOL: 31', 70', 90' Sterling, 48' Foden

AMMONIZIONI: Ruben Dias, Sterling

CLASSIFICHE E RISULTATI

LA CRONACA IN 9 MOMENTI CHIAVE

5'- PALO DI BERNARDO SILVA! Grandiosa sterzata del portoghese che calcia a rientrare e trova la faccia interna del palo.

19'- PALO DI HANLEY! Reazione del Norwich. Cross dalla sinistra di Melou, colpo di testa del capitano e palla che sbatte sul palo. Ederson fortunato.

26'- GUNN RISPONDE A STERLING CON IL PIEDE! Riflesso alla Garella del portiere delle Canaries sul sinistro di prima intenzione scagliato da Sterling.

31'- GOOOOOOOOOOOOL! STERLINGGGGGGGGGGGG! VANTAGGIO CITY! Destro a giro dell'attaccante degli skyblues che supera Gunn sul palo lontano. Parabola fantastica. Un po’ alla Insigne. Un po’ alla Del Piero.

48'- GOOOOOOOOOOOLLLLL! PHIL FODEEEENNNNNNN! IL RADDOPPIO DEL CITY! Rete da vero centravanti del classe 2000 che sfrutta il cross di Gundogan e, in due tentativi, batte Gunn con il destro.

53'- TRAVERSA DI AKE! In spaccata, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il centrale olandese va vicino al gol. Secondo legno per gli skyblues.

70'- GOOOOOOOOOOOL! ANCORA STERLINGGGGGGG! IL CITY CHIUDE LA PARTITA! Cross al centro di Foden, sponda di Ruben Dias e tap-in, di testa, facile facile per l’attaccante inglese.

89'- CALCIO DI RIGORE PER IL CITY! Hanley travolge Delap in area di rigore con un’ancata nettissima. Penalty sacrosanto.

90'- GOOOOOOOOOOOOOL! HAT-TRICK PER STERLING! 4-0 CITY! Gunn intuisce la conclusione, ma Sterling si fionda sul rimbazo e firma la sua personalissima tripletta.

IL MOMENTO SOCIAL

IL MIGLIORE

Raheem STERLING - Imprendibile e decisivo. Un primo gol alla Insigne, con il destro a giro, un secondo da vero opportunista, in tap-in di testa, e un terzo da killer, ribadendo in porta l'errore dal dischetto. Non segnava da fine dicembre (vs Leicester): bentornato.

Guardiola tuona: "Ci vorrebbe uno sciopero dei calciatori"

Premier League Mahrez e De Bruyne stendono il Brentford, il City vola a +12 09/02/2022 A 19:36