Chelsea arrivano segnali positivi Roman Abramovich. Dopo uno stop anche alla cessione, lo stesso governo inglese è sembrato fare passi nella direzione del club, permettendo ad Abramovich di trattate la cessione. Tornano così a farsi sotto nuove indiscrezioni tra fondi di investimento e famiglie interessante all'aquisto del club di Fulham Broadway. In casaarrivano segnali positivi dopo la bufera che ha portato al congelamento dei conti bancari per le sanzioni deliberate dal Governo inglese a carico del proprietario. Dopo uno stop anche alla cessione, lo stesso governo inglese è sembrato fare passi nella direzione del club, permettendo ad Abramovich di trattate la cessione. Tornano così a farsi sotto nuove indiscrezioni tra fondi di investimento e famiglie interessante all'aquisto del club di Fulham Broadway.

C'è ad esempio il comunicato della nota famiglia statunitense dei Ricketts, già proprietaria della squadra di baseball dei Chicago Cubs. Dagli Stati Uniti infatti arriva tanto di comunicato ufficiale: "La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, è in grado di confermare che sarà a capo di una cordata di investimento che formulerà un'offerta ufficiale per l'acquisto del Chelsea Football Club questo venerdì (18 marzo ndr). In qualità di azionisti di lungo corso all'interno di una società sportiva dal valore iconico, la famiglia Ricketts e i suoi partner comprendono l'importanza di investire per il successo sul campo, rispettando al contempo le tradizioni di un club, i tifosi e la comunità locale. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli dei nostri piani".

Ma non solo. Anche il fondo californiano Oaktree Capital sta preparando un’offerta per l’acquisto del Chelsea. Oaktree gestisce asset per 166 miliardi di dollari ed è già noto nel mondo del calcio italiano per aver garantito 275 milioni di euro all’Inter sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo cinese possiede la maggioranza del club nerazzurro con il 68,55% delle azioni. Il fondo ha in programma di presentare un’offerta. Oaktree – spiega il Financial Times, che ha dato la notizia dell’interessamento – si unisce a un gruppo di miliardari americani e magnati dello sport che stanno valutando la possibilità di acquistare il Chelsea in un processo guidato dalla banca di investimento Raine Group. Le offerte devono essere presentate entro venerdì. Nel mondo del calcio, il gruppo è stato anche tra gli investitori in corsa per collaborare con la Ligue 1 francese, la massima lega calcistica del Paese, e possiede un club della Ligue 2: il Caen.

