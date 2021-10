L'omosessualità e il calcio, un tema che sembra essere ancora tabu. Un giocatore della Premier League ha rivelato di essere gay al proprio psicologo e ad Amal Fashanu, giornalista e attivista che si batte contro l'omofobia nello sport, ma dichiarando di non essere ancora pronto a fare un aperto coming out. L'anonimo calciatore ha raccontato al Sun il suo profondo disagio. "Nel 2021 dovrei essere libero di dire a tutti chi sono, ma molti tifosi sugli spalti sono ancora convinti di essere negli anni ’80. Voglio aprirmi con le persone, perché è ciò che sono e ne sono orgoglioso, ma la verità è che sarò crocifisso se lo faccio)."Quando gioco, mi sento come se i tifosi possano indovinarlo e giudicarmi oppure mi chiedo se lo possano capire dagli abiti che indosso fuori dal campo. Questo ha avuto un effetto terribile su di me a livello mentale, è terrificante”.

