tanti verdetti sono ancora da decidere: l'attesa più grande è sicuramente quella che concerne la prima posizione, con Liverpool e Manchester City pronti a giocarsela negli ultimi 90 minuti. I Reds hanno vinto martedì contro il Tottenham e Arsenal a lottare per l'ultimo pass per i gironi. Per quanto riguarda la bagarre salvezza, Watford e Norwich sono già retrocesse e, a giocarsela nell'ultimo turno, saranno Everton, Leeds e Burnley. Così come la Serie A, anche la Premier League sta andando incontro verso l'ultimissimo turno di campionato dovel'attesa più grande è sicuramente quella che concerne la prima posizione, conhanno vinto martedì contro il Southampton e si sono avvicinati pericolosamente alla squadra di Guardiola che ora dista solo un punto. Lotta aperta anche per l'accesso in Champions League con City, Liverpool e Chelsea sicure di un posto ma conPer quanto riguarda lasalvezza, Watford e Norwich sono già retrocesse e, a giocarsela nell'ultimo turno, saranno

Manchester City 90, Liverpool 89, Chelsea 70*, Tottenham 68, Arsenal 66, Manchester United 58, West Ham 56, Wolverhampton 51, Leicester 48*, Brighton 48, Brentford 46, Newcastle 46, Crystal Palace 45*, Aston Villa 44*, Southampton 40, Everton 36*, Leeds 35, Burnley 34*, Watford 23, Norwich 22. *una giornata in meno

Arsenal-Everton, Brentford-Leeds, Brighton-West Ham, Burnley-Newcastle, Chelsea-Watford, Crystal Palace-Manchester Utd, Leicester-Southampton, Liverpool-Wolves, Manchester City-Aston Villa, Norwich-Tottenham.

Il City vince la Premier League se....

Vince contro l'Aston Villa

Pareggia contro l'Aston Villa e il Liverpool non batte il Wolverhampton

Perde contro l'Aston Villa e anche il Liverpool perde col Wolverhampton

Perde contro l'Aston Villa, il Liverpool pareggia col Wolverhampton, ma mantiene la miglior differenza reti * sui reds (ricordiamo: +72 City, +66 Liverpool)

* il criterio successivo sarebbero i gol fatti nell'intero campionato: 96 City, 91 Liverpool (in caso di ulteriore e clamorosa parità - essendo pari gli scontri diretti - si giocherebbe uno spareggio).

Il Liverpool è campione se...

Vince contro il Wolverhampton mentre il City non batte l'Aston Villa

Pareggia contro il Wolverhampton, il City perde contro l'Aston Villa e recupera la differenza reti sfavorevole sui citizens (ricordiamo: +72 City, +66 Liverpool)

Il Tottenham di Conte si qualifica in Champions League se....

Vince contro il Norwich

Pareggia o perde e l'Arsenal non batte l'Everton

Pareggia e l'Arsenal vince con meno di 15 gol di scarto: a quel punto il Tottenham chiuderebbe quarto per la migliore differenza reti

Gli altri verdetti

Tutto è ancora da decidere anche per quanto riguarda l'Europa League con il Manchester United (58) in vantaggio sul West Ham (56). Nell'ultima giornata, i Red Devils affronteranno il Crystal Palace mentre il West Ham andrà in scena contro il Brighton. Grande bagarre invece per la lotta salvezza: Watford e Norwich sono già retrocesse e, ancora a giocarsela, sono rimaste Everton (36 punti con una partita in meno), Leeds (35) e Burnley (34 con una partita da recuperare).

