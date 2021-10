Claudio Ranieri non finisce di stupire. Il tecnico romano, che pochi giorni fa ha compiuto 70 anni , risolleva il suo Watford e lo trascina a una strepitosa vittoria per 5-2 a Goodison Park, in casa dell'Everton allenato da Rafa Benitez. Ranieri riscatta così nel migliore dei modi la pesantissima sconfitta casalinga per 5-0 rimediata la scorsa settimana contro il Liverpool al debutto sulla panchina degli Hornets. Per rendersi conto ancora meglio dell'impresa del Watford basti pensare che, al 78', l'Everton era in vantaggio 2-1.

Tripletta di King, a segno anche Kucka

Fantastica la rimonta del Watford nei minuti finali con i gol in rapida successione di Kucka al 78', di King all'80' e all'86' (per lui tripletta, aveva segnato anche la rete del provvisorio 1-1), e di Dennis a chiudere i conti al 91'. Il Watford non vinceva in Premier League dal 18 settembre scorso, quando si era imposto 3-1 sul campo del Norwich. Grazie a questo successo la formazione di Ranieri sale a quota 10 punti in classifica e si porta momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione.

