Calcio

Premier League - Ranieri, è già show: “Pizza per il clean sheet? Troppo poco”

PREMIER LEAGUE – È tornato da pochi giorni in Inghilterra, ma l’ex tecnico del Leicester è già diventato il vecchio mattatore di sempre in conferenza stampa. Tra la pizza per il clean sheet ai tempi delle Foxes al suo sentirsi ancora ‘giovane’ nonostante i suoi quasi 70 anni: Ranieri promette spettacolo.

00:00:37, 20 minuti fa