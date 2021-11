Un posto che non sarà mai come gli altri per Ranieri. Leicester ha il suo posto nel mondo ‘grazie’ all’allenatore italiano che da quelle parti, non a caso, si è guadagnato il soprannome di King Claduio. Ed è stata proprio regale l’accoglienza ricevuta, anche se da avversario, visto che nel 13° turno di Premier League è tornato al King Power Stadium da allenatore del Watford.

Tutti i piedi all’ingresso in campo di Ranieri che, in quell’indimenticabile 2016, portò le Foxes a vincere contro ogni pronostico la Premier. Come sempre, col suo stile inconfondibile, l’allenatore romano ha mantenuto un certo aplomb anche se l’emozione era così tanta che era impossibile da nascondere.

