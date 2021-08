Calcio

Premier League, Romelu Lukaku: "Bello essere al Chelsea. Ho preso il numero 9"

PREMIER LEAGUE - Il 18 agosto 2021, in casa Chelsea, sarà ricordato come il giorno del ritorno di Romelu Lukaku. L'attaccante belga ne ha parlato in conferenza stampa. "Ho la possibilità di unirmi a una squadra molto affamata e ambiziosa, non vedo l'ora di aiutarli".

00:01:16, un' ora fa