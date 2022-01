La recente, scottante, intervista di Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sport Italia ha lasciato strascichi in casa Chelsea, eccome. Il manager deiThomas Tuchel non ha difatti convocato l'attaccante belga per il big match di Premier League contro il Liverpool.

Dopo la "mossa" del club di aver quasi nascosto il profilo dell'attaccante belga nella grafica dell'augurio per il nuovo anno mister Thomas Tuchel (che già si era dichiarato indignato per le parole di Lukaku ) è passato alle cose formali di comune accordo con il club. Per la cruciale sfida al Liverpool di Klopp il calciatore pagato 115 milioni la scorsa estate non ci sarà. Rottura ormai clamorosa e totale.