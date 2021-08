Manchester United, Cristiano Ronaldo non si lascia alle spalle solamente l'Italia, la Serie A e i colori della Juventus: il portoghese, infatti, dovrà dire addio - con tutta probabilità - anche al soprannome di CR7, quello che lo aveva accompagnato fin dai tempi della prima esperienza allo United. E invece, il Ronaldo-Red Devils 2.0 comincerà con addosso un nuovo numero di maglia: il 7 appartiene a Edinson Cavani, la 9 - numero della sua prima stagione al Real Madrid - è già sulle spalle di Martial, e considerando che il regolamento della Premier League non prevede cambi di numeri a stagione già iniziata, il fenomeno portoghese sembra "costretto" a dover virare sul numero 28, quello con cui ha esordito con la maglia dello Sporting Lisbona. Se l'attaccante uruguaiano non dovesse essere ceduto, allora, i tifosi dello United dovranno accontentarsi di un nuovo CR28. Con il trasferimento lampo alnon si lascia alle spalle solamente l'Italia, la Serie A e i colori della: il portoghese, infatti, dovrà dire addio - con tutta probabilità - anche al soprannome di CR7, quello che lo aveva accompagnato fin dai tempi della prima esperienza allo United. E invece, il Ronaldo-Red Devils 2.0 comincerà con addosso un nuovo numero di maglia: il 7 appartiene a, la 9 - numero della sua prima stagione al Real Madrid - è già sulle spalle di, e considerando che il regolamento della Premier League non prevede cambi di numeri a stagione già iniziata, il fenomeno portoghese sembra "costretto" a dover virare sul, quello con cui ha esordito con la maglia dello. Se l'attaccante uruguaiano non dovesse essere ceduto, allora, i tifosi dello United dovranno accontentarsi di un nuovo

Ipotesi 77 in Champions League

Secondo le disponibilità della rosa del Manchester United, sarebbe stata libera anche la maglia numero 77 - numero dal valore simbolico che avrebbe rimandato al classico 7 che ha fatto le fortune di Ronaldo. Eppure, anche in questo caso interverrebbe il regolamento della Premier League per cui i numeri superioriori al 50 possono essere indossati solo da giocatori delle giovanili. RImane aperta - allora - l'ipotesi di rivedere CR77 almeno per le partite di Champions League.

