In un’intervista concessa a Repubblica proprio oggi Thomas Tuchel aveva dichiarato “ non essere solo colpa di Lukaku ” un matrimonio fin qui poco producente, ma a Southampton l’ex Inter finisce addirittura in tribuna. Poco importa però al Chelsea dopo una settimana delicatissima con le sconfitte con Bratford e Real Madrid, torna a vincere e convincere al St.Mary’s. Certo, i Saints, danno una bella mano ai Blues, giocando una partita difensivamente agghiacciante. E’ un coltello nel burro la squadra di Tuchel che dopo 22 minuti è avanti 3-0 e con due legni colpiti. A fine primo tempo i legni saranno 3, i miracoli di Forsters altrettanto e i gol addirittura 4. Un conto poi chiuso a inizio ripresa, quando dopo il sesto gol il Chelsea si dà una calmata. I 3 punti consolidano il terzo posto, la goleada mette al sicuro la differenza reti e la squadra di Tuchel prova così a lanciare anche un segnale al Real Madrid per il complicato ritorno di martedì al Bernabeu. I Blancos non sono il Southampton, ma questo Chelsea, i gol, li sa fare.

Il tabellino

Southampton (4-4-2): Forster; Livramento (73’ Smallbone), Salisu, Walker-Peters, Bednarek; Romeu (36’ Valery), Elyounoussi, Ward-Prowse, Armstrong; Adams, Armstrong (46’ Diallo).

Chelsea (4-3-3): Mendy; Christensen, Rüdiger, Silva (63’ James); Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso, Kanté; Werner, Havertz (46’ Pulisic), Mount (69’ Ziyech).

Gol: 8’ Alonso, 16’ e 54’ Mount, 22’ e 49’ Werner, 31’ Havertz.

Note – Ammoniti: Bednarek.

La cronaca in 9 momenti chiave

3’ PALO DI WERNER! Sulla ripartenza, contropiede Chelsea guidato da Werner che arriva fino al limite dell'area: diagonale sul palo lungo, portiere battuto, ma il palo dice di no al tedesco. Subito Chelsea.

7’ TRAVERSA DI WERNER! Due legni in 4 minuti per il tedesco, incredibile. Qui cross dalla destra di Loftus-Cheek, Werner è solo al centro e va di testa: traversa piena. Se prima era stato bravo, qui forse poteva fare un po' meglio: era quasi in area piccola!

8’ GOL! ALONSO! CHELSEA AVANTI! Era nell'aria. L'azione è proseguita, Mount bravissimo al centro nel vedere il compagno arrivare in corsa alle sue spalle, palla no-look, Alonso arriva e di prima scaraventa in porta. Chelsea avanti.

16’ GOL! MOUNT! RADDOPPIA IL CHELSA! Gran conclusione dalla distanza di Mount, che dopo l'assist per il primo gol si leva la soddisfazione con un controllo e tiro da fuori davvero rapidissimo. 2-0 Blues. Tutto facile, fin qui, per Tuchel.

18’ MIRACOLO FORSTER! Mamma mia, adesso il Southampton è in apnea. Werner di nuovo a sfiorare il gol, subito dopo il 2-0 di Mount. Miracolo di Forster che dice di no a Werner. Dunque il Chelsea è 2-0 e Werner avrebbe potuto farne altri 3. Questi i primi 18 minuti di gara.

22’ GOL! 3-0 CHELSEA! WERNER! Questa volta non sbaglia: Ward-Prowse con una stupidaggine difensiva, Werner si lancia ed è freddo a saltare il portiere e poi mettere dentro. Game set and match Chelsea dopo 22 minuti.

31’ GOL! HAVERTZ! 4-0 CHELSEA! Mamma mia ma che roba il Southampton dietro, con una serie di errori imbarazzanti, in particolare qui con Elyounoussi che scivola e perde palla da solo. Werner si lancia, salta due uomini, ma prende clamorosamente il palo - il terzo legno in mezz'ora! Sulla respinta c'è Havertz a mettere dentro a porta vuota.

49’ GOL! LA FESTA CONTINUA! WERNER! Allucinante fase difensiva del Southampton, basta un passaggio in verticale: Kante prova il tocco sotto, Forster dice di no, sulla respinta a porta vuota Werner fa gol.

54’ GOL! NON SI FERMA INVECE IL CHELSEA! Mount! In Eccellenza in Italia non si difende così, davvero. Dorme, dorme il Southampton, cross da destra, palla che rimane lì, arriva Mount e fa il sesto.

Il migliore

Mount. Un assist spettacolare e un gran gol. Tutto in apertura. E’ lui a decidere la gara.

Il peggiore

L’intera difesa del Southampton. Una roba da galleria degli orrori, davvero.

