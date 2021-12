Almeno sette giocatori e quattro componenti dello staff tecnico del Tottenham sono stati trovati positivi al Covid-19. E’ questo il bollettino medico della squadra di Antonio Conte. Gli Spurs, impegnati giovedì sera nella gara di Conference League contro il Rennes, dovrebbero comunque scendere in campo: il regolamento UEFA infatti dice che una gara non si rinvia fin quando ci sono almeno 13 calciatori disponibili, incluso un portiere.

Diverso il discorso per la Premier League, che ha un suo protocollo interno sulla questione a cui il Tottenham potrebbe appellarsi. Per la squadra di Conte arriva infatti un periodo tostissimo. Il tecnico italiano - che dal suo arrivo ha raccolto 10 punti sui 12 disponibili - affronterà ora il primo periodo tosto: Brighton, Leicester, Liverpool e West Ham in campionato prima del 22 dicembre.

Ad

Da capire dunque chi tra gli Spurs sono i contagiati e se rimarranno tali. Al Tottenham si era già vissuta una situazione simile qualche mese fa, con giocatori trovati positivi e poi in realtà non confermati come tali dai successi test molecolari.

Premier League Rangnick, che succede? Durante la conferenza scatta l'allarme IERI A 09:40

Secondo quanto riporta l’Evening Standard, tutta la squadra avrebbe ricevuto la doppia dose del vaccino. I test rapidi effettuati lunedì avrebbero fornito dati contrastanti: alcune negatività sarebbero diventate positività dopo un secondo riscontro e per questa ragione sono stati fatti i controlli molecolari. I risultati sono stati rilasciati questa mattina e secondo le prime indiscrezioni sette calciatori e quattro componenti dello staff tecnico sarebbero positivi. Tra questi non c’è però il tecnico Antonio Conte.

Conte e l'esultanza sfrenata col Leeds: "Vivo il calcio con passione"

Premier League Conte ancora imbattuto: 3-0 al Norwich. Buona la prima di Rangnick 05/12/2021 A 13:42