Kulusevski sembra aver dato una nuova marcia al Tottenham di Antonio Conte. Lo dicono i numeri: 2 gol e 4 assist da quando è arrivato in Premier League. Ormai la Juventus è un capitolo del passato, anche se lo svedese confessa di esserci rimasto molto male per non aver dato il suo contributo alla causa bianconera. Tutto era “frustrante” e ha quindi deciso di cambiare aria.

Su Conte

Il mister mi sta aiutando molto. È un periodo in cui sto trovando spazio. Mi piace il ruolo nel quale mi schiera e in ogni partita ho occasioni per segnare. [Parole Kulusesvki raccolte dalla Gazzetta]

Sulla Juventus

Ho vissuto un momento difficile, devi essere forte quando le cose non vanno come pensi e non puoi controllarle. È frustrante quando non puoi esprimere quello che ti porti dentro. Sapevo che avevo bisogno di cambiare

