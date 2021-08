Tottenham-Manchester City, match della prima giornata di Premier League andato in scena al Tottenham Hotspur Stadium, si è concluso col punteggio di 1-0 in favore degli Spurs. Il nord di Londra archivia così un pomeriggio perfetto, partito col gol decisivo di Heung-Min Son e terminato con i cori beffardi verso un assente illustre: “Are you Watching Harry Kane?”, hanno intonato i tifosi degli Spurs.

L’acquisto di una punta di peso diventa vitale per gli uomini di Guardiola, e questa partita forse ha avvicinato in maniera definitiva Kane all’orbita del City . Dopo la sconfitta in Community Shield contro il Leicester , questo risultato fa male.

Con l’assenza rumorosa di Harry Kane dagli spalti di un Tottenham Hotspur Stadium finalmente gremito, il nuovo Tottenham di Nuno Espirito Santo subisce subito il ritmo-gara del City di Guardiola, che nei primi 10’ sfiora il gol con Gundogan e Cancelo. Superata la prima sacca dell’assedio citizen, gli Spurs cominciano a trovare delle geometrie in grado di pungere gli avversari in ripartenza: Son, Lucas e Bergwijn danno impressione di poter fare male in qualsiasi momento, ma la linea del City regge. Sul finale di primo tempo è Mahrez a mangiarsi un gol clamoroso a pochi passi da Lloris: ingannato dal rimbalzo del cross di Sterling, l’algerino spedisce sul fondo.

Nella ripresa gli Spurs perseverano con la strategia di inizio gara, e il campo ripaga con gli interessi: l’ennesima ripartenza propizia il gol di Son, che si accentra al limite ed estrae un colpo da biliardo che trafigge Ederson nell’angolino. A quel punto la squadra di Guardiola perde trucco e maschera: il possesso palla si fa sterile e nemmeno con l’ingresso di De Bruyne i Citizens riescono ad affondare i denti. I Citizens diventano l'unica delle Big Four a mani vuote nella prima giornata di Premier.

Tabellino

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 1-0

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Tanganga (84’ Doherty), Sanchez, Dier, Reguilon; Skipp, Hojbjerg (89’ Romero); Bergwijn (77’ Lo Celso), Alli, Lucas; Son. All. Espirito Santo

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Aké, Mendy (79’ Zinchenko); Grealish, Fernandinho, Gundogan; Mahrez (79’ De Bruyne), Torres, Sterling (70’ Jesus). All. Guardiola

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 56’ Son (T)

Ammoniti: Lucas Moura (T), Grealish (M), Sanchez (T)

La cronaca in 7 momenti chiave

5’ - GUNDOGAN SFIORA IL GOL SU PUNIZIONE! Il tiro dal limite termina di poco alto sopra la traversa dopo essere stato deviato dalla barriera.

6’ - CANCELO PROVA IL COLPACCIO! il portoghese irrompe nell'area degli Spurs e impatta una palla vagante: la conclusione sibila vicino al palo!

36’ - MAHREZ SI DIVORA IL VANTAGGIO! Gundogan scappa in progressione fino al limite dell'area, poi lancia Sterling sul fondo. Sul cross dell'inglese piomba Mahrez, libero nel cuore dell'area di rigore. Ingannato dal rimbalzo della sfera, spedisce a lato clamorosamente.

41’ - SON FA TUTTO DA SOLO! Innescato da Lucas in contropiede, il coreano sterza, si accentra e scaglia un tiro a giro che sfiora il palo dopo una deviazione di Cancelo. E' l'occasione da gol più nitida per gli Spurs finora.

56’ - GOL! SON SBLOCCA LA GARA! 1-0 TOTTENHAM! Colpo da biliardo del sudcoreano, che si accentra al limite dell'area e trova l'angolino alla destra di Ederson. Ripartenza perfetta degli Spurs!

60’ - BERGWIJN GRAZIA IL CITY! Ennesimo contropiede degli Spurs: Bergwijn si trova a tu per tu con Ederson ma il suo tiro colpisce l'esterno della rete!

69’ - FERRAN TORRES SPRECA TUTTO! Su schema da calcio di punizione, Cancelo scodella in mezzo per lo spagnolo. Torres anticipa tutti, ma tocca male il pallone da pochi passi.

MVP

Heung-Min SON: la vita senza Kane non è delle più facili là davanti. Adesso è lui a dovere spostare di peso l’intero reparto offensivo. Il coreano lo fa con tecnica e rapidità, trovando il primo gol stagionale in ripartenza. La fiducia della prima punta si costruisce gara dopo gara, e il primo mattoncino è stato piantato con successo.

La statistica chiave

Il Tottenham ha interrotto la striscia di 10 vittorie consecutive dei Citizens nelle partite d'esordio di Premier League.

Promosso

Steven BERGWIJN: potrebbe essere lui il braccio destro del nuovo leader. Accompagna benissimo la ripartenza di Son, poi si rammarica per aver sprecato il gol del raddoppio. Tanta quantità e qualità quest'oggi.

Bocciato

Ferran TORRES: preferito a Gabriel Jesus nel tridente d’attacco, si eclissa dal primo minuto. Avulso dal gioco, mai cattivo sotto porta.

