Continua il periodo no del Tottenham di Antonio Conte. Dopo le sconfitte con Chelsea e Southampton, gli Spurs cedono in casa ai Wolves con i gol di Jimenez e Dendoncker nei primi 20 minuti e sprofondano addirittura a -27 dalla vetta (con tre partite in meno del City capolista). Il Liverpool, prossimo avversario dell'Inter negli ottavi di Champions League, passa di misura in casa del Burnley grazie alla rete di Fabinho in chiusura di primo tempo: Reds secondi a -9, ma con un match da recuperare.

Tottenham-Wolverhampton 0-2

Tottenham di Antonio Conte sull'orlo del baratro: la squadra londinese incappa nella terza sconfitta consecutiva in campionato (al tecnico non accadeva dai tempi dell’Atalanta in Serie A) e viene scavalcato in classifica proprio dal Wolverhampton, avversario odierno. Dopo l'avvio shock con due gol subiti in appena 18 minuti, Conte tenta la carta Kulusevski alla mezz’ora del primo tempo (l'altro ex Juve, Bentancur, è titolare), ma la musica non cambia. Il Tottenham al momento è fuori dalla zona Europa.

Burnley-Liverpool 0-1

Vittoria importante del Liverpool sul campo del Burnley fanalino di coda: è Fabinho il match-winner. Il brasiliano la sblocca al 40’ con una carambola in area piccola su corner: nella ripresa la squadra di Klopp (che ritrova il tridente titolare Salah-Firmino-Manè dopo gli impegni in Coppa d'Africa) amministra. Mercoledì ottavi di finale contro l’Inter a San Siro.

