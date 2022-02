Tottenham di Antonio Conte che è ora scivolato Per me è difficile parlare del 4° posto, sono abituato ad altri traguardi”, ma ricorda che questo Tottenham è completamente diverso da quello che era arrivato a giocarsi una finale di Champions League. La sconfitta contro il Chelsea ci poteva stare, quella contro il Southampton in casa un po' meno, ma può capitare. Ma contro il Wolverhampton, è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato per ildiche è ora scivolato a -5 dal quarto posto utile per un posto in Champions. In conferenza è anche arrivato lo sfogo del tecnico salentino che ha ridimensionato totalmente gli obiettivi della piazza. Lui stesso dice: “”, ma ricorda che questo Tottenham è completamente diverso da quello che era arrivato a giocarsi una finale di Champions League.

Le parole di Conte

Comparare il Tottenham al passato non è giusto, la situazione è completamente cambiata. Io sono venuto qui per un'altra squadra. Il Tottenham era una bella squadra, era il loro periodo migliore. Poi la situazione è peggiorata e ora tutti devono avere la pazienza di aspettare che si ricostruisca passo per passo

Per me è difficile parlare del 4° posto, dell'Europa League o della Conference League, io sono abituato a competere per ben altri traguardi. Sappiamo che dobbiamo lottare per fare il nostro meglio fino alla fine, ma realisticamente gli obiettivi non sono come questo ambiente vorrebbe e qualcuno deve dirlo

