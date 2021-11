tra poco il report completo...

Tabellino

Wolverhampton Wanderers-Everton 2-1 (2-0 primo tempo)

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sá; Kilman, Coady, Saïss; N.Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Aït Nouri; Trincão (79' Podence), Hwang Hee-Chan (90+4 Fábio Silva); R.Jiménez (90' Dendoncker). All. Bruno Lage

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Coleman, M.Keane, Holgate, Godfrey; Townsend, Gbamin (46' Deph), Allan, Iwobi (78' A.Gordon); D.Gray (90' Rondon); Richarlison. All. Rafael Benitez

Marcatori: 28' Kilman (W), 32' R.Jiménez (W); 66' Iwobi (E)

Arbitro: Martin Atkinson

Ammoniti: 90+2 Coleman, 90+2 Aït Nouri

Espulsi: nessuno

Cronaca

Wolverhamtpon subito pericoloso con Rúben Neves e Trincão, ma in entrambi i casi arrivano due interventi super da parte di Pickford che salva tutto. Poi segna Hwang Hee-Chan, ma ancora una volta la gioia dei Wolves viene spezzata per il controllo del VAR, che annulla la rete del sudcoreano per fuorigioco. L'1-0 è comunque nell'aria e prima della mezz'ora Kilman porta avanti i suoi di testa sull'assist di Aït Nouri. Dominio assoluto dei padroni di casa e dopo quattro minuti c'è anche il raddoppio di Jiménez che scavalca Pickford con un pallonetto. Solo nel finale si sveglia l'Everton con una chance per Holgate sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nella ripresa la squadra di Benitez è finalmente pimpante, ma Delph e Gray non riescono a riaprire il match. Poi tocca a Richarlison che calcia da dentro l'area piccola, trovando però un José Sá molto lucido. I Wolves restano comunque vivi e Jiménez cerca la doppietta personale, ma il suo colpo di testa si stampa contro il palo. Da gol mangiato a gol subito è un attimo e al 66' riapre tutto Iwobi. Comincia un'altra partita, ma Trincão è ad un passo dal chiuderla, con il portoghese che spreca tutto dopo una grande azione. C'è anche un rigore fischiato per fallo di Godfrey, ma Atkinson ci ripensa dopo la segnalazione del VAR. Nel finale è Gordon ad avere la chance per il 2-2, ma José Sá respinge il suo colpo di testa.

