‘E’ la dura legge del gol’ cantavano gli 883 di Max Pezzali, che quasi certamente dalle parti di Wolverhampton a metà anni ’90 non hanno conosciuto gran pubblico; ma che si prestano perfettamente oggi con la loro strofa per raccontare la terza sconfitta per 1-0 dei padroni di casa dopo quelle con Tottenham e Leicester. Il ‘gran bel gioco’ dei Wolves è infatti reso vano dalle clamorose 5 palle gol mangiate nel corso della partita; e alla fine, come da legge non scritta del pallone, il Manchester United ha punito con Greewood a 10 minuti dalla fine. Uno United tutto fuorché convincente: sfilacciato e spesso preso in contropiede 3 contro 3 nel primo tempo, senza filtri, a basso ritmo; ma in qualche modo in grado di prendersi i 3 punti. Gli ingressi di Varane e Sancho dal 1’ minuto non hanno portato grandi benefici alla manovra dei Red Devils, con la stellina ex-Dortmund in particolare davvero poco convincente nei compiti a tutta fascia e costretto a una fase difensiva che evidentemente non gli appartiene. Alla fine però, appunto, grazie anche a un miracolo di Dea Gea, Solskjaer si prende i 3 punti e accoglierà Ronaldo dopo la sosta al 2° posto in classifica, a -2 dal Tottenham unica squadra a punteggio pieno. Al tecnico portoghese dei Wolves Bruno Lage qualche ripetizione di tiro per la sosta: i suoi in 3 partite hanno effettuato più di 50 tiri senza trovare il gol. La squadra produce, ma senza buttarla dentro non conta nulla.

Il tabellino

Wolves (3-4-3): Sa; Saiss, Coady (87’ Gibbs-White), Kilman; Semedo, Neves, Moutinho, Marcal; Trincão (70’ Podence), Jimenez, Traoré (87’ Silva).

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Fred, Pogba; Sancho (71’ Martial), Fernandes, James (53’ Cavani); Greenwood (90’ Dalot).

Gol: 80’ Greenwood.

Note – Ammoniti: Fernandes, Pogba, Fred, Dalot; Neves, Saiss.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

3’ OCCASIONE WOLVES! Adama Traoré con un'azione devastante: parte da solo, ne salta due e prende in contropiede il ManU: al limite scarica per Raul Jimez però che col piattone sul primo palo non sorprende De Gea. Il primo squillo è dei Wolves.

6’ CLAMOROSO SALVATAGGIO SULLA LINEA DI WAN-BISSAKA! Wolves a un millimetro dal vantaggio: ancora in contropiede, ancora squadra sfilacciata e Jimenez questa volta davanti a De Gea l'aveva messa dentro: un miracolo di Wan Bissaka, in tackle disperato, sulla linea di porta, salva lo United! Non aveva fatto una gran figura Varane, prima saltato da Jimenez e poi scivolato nel corpo a corpo...

26’ ANCORA OCCASIONE WOLVES! Bellissimo taglio di Jimenez che poi mette dentro un pallone sul secondo palo: Saiss si coordina con una splendida mezza rovescia, De Gea immobile, pallone fuori di un nulla!

45’ GREENWOOD! OCCASIONE UNITED! La prima, vera, dei Red Devils: James lancia Greenwood che in diagonale tira una bomba di sinistro sul palo lungo fuori davvero di un nulla. Che bel tiro che aveva fatto.

63’ CHANCE WOLVES! Eccola qui l'occasuone, la migliore della ripresa: ancora Adama Traoré dentro per Trincao, che arriva in corsa ed è quasi solo in area, ma col sinistro calcia malissimo.

69’ DA NON CREDERCI! CHE PARATA DI DE GEA! Colpo di testa da corner di Saiss, De Gea respinge ma sulla seconda palla colpita da Saiss si supera con un istinto clamoroso! Wolverhampton che proprio non riesce a segnare.

80’ GOL! GREENWOOD! UNITED IN VANTAGGIO! Neves in uscita è toccato duro da Pogba, Dean fa giocare, Greenwood punta e calcia col diagonale: Sa non è perfetto e la beffa per i Wolves si materializza! United in vantaggio.

Il migliore

Adama Traoré. Ha fatto i buchi nelle sue ripartenze, giocatore veramente devastante per fisicità e capacità di corsa. Sapesse anche calciare sarebbe una stella totale.

Il peggiore

Fred. Primo tempo imbarazzante, preso dentro con costanza e sverniciato in ripartenza.

