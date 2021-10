Presente ad Old Trafford per assistere al match dell’amico Cristiano Ronaldo (anche se il portoghese è partito dalla panchina giocando poco più di mezz’ora), Khabib Nurmagomedov è stato protagonista di simpatico siparietto con Sir Alex Ferguson. La scena è stata raccontata dallo stesso ex campione UFC ai microfoni della BBC. L'ex allenatore scozzese, grande esperto di vini, ne ha offerto un calice a Khabib, dimenticando che il russo è musulmano praticante e non beve alcol.

"C’erano due cose che potevo fare: essere sincero e dirgli no, no, no, io sono musulmano, non bevo mai, oppure inventarmi qualcos’altro". E l’ex dominatore UFC ha pensato bene di percorrere la seconda opzione: "Gli ho detto: non è una buona idea, perchè se bevo poi rischio di mettermi a picchiare tutti i presenti".A quel punto lui mi ha risposto:"Ok, meglio che tu non beva allora".

