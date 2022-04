Pesante passo falso del Tottenham che perde 1-0 in casa contro il Brighton e vede complicarsi la corsa verso il quarto posto in Premier League. La squadra di Conte (seduto regolarmente in panchina dopo essersi lasciato alle spalle la positività al Covid ) si arrende alla formazione di Potter che fa festa grazie a un gol di Trossard al 90'. Successo meritato e che non fa una grinza quello ottenuto dal Brighton, giunto al termine di una partita condotta con autorità dal primo all'ultimo minuto. I Seagulls si confermano arbitri della corsa Champions: una settimana fa avevano vinto 2-1 in casa dell'Arsenal. Il Tottenham , che non è mai riuscito a esprimere il suo gioco, interrompe a 5 la striscia di successi di fila in Premier League e fallisce la chance di portarsi almeno momentaneamente a +6 sui Gunners, impegnati nel pomeriggio sul campo del Southampton e con un'ulteriore partita ancora da recuperare.