Dominio del Chelsea nel derby londinese contro il Tottenham : i Blues vincono 3-0 in casa degli Spurs e agganciano Liverpool e Manchester United al comando della classifica di Premier League. Dopo un primo tempo equilibrato terminato senza reti, la squadra di Tuchel si scatena nella ripresa: Thiago Silva sblocca il risultato al 49' con uno stacco imperioso su corner di Alonso, Kanté (entrato al 46' al posto di Mount) firma il raddoppio con un destro dalla distanza che, complice la deviazione di Dier, spiazza Lloris. Nel finale il Chelsea va più volte vicino al gol del 3-0, che trova al 92' grazie a Rudiger. Non pervenuta la reazione del Tottenham di Nuno Espirito Santo.

Il momento social

Champions League Il solito Lukaku salva il Chelsea. Zenit ko 1-0 14/09/2021 A 18:49

Il tabellino

TOTTENHAM-CHELSEA 0-3

TOTTENHAM (4-3-3) - Lloris; Emerson Royal, Romero (83' Davinson Sanchez), Dier, Reguilon; Ndombele (62' Skipp), Hojbjerg, Alli; Lo Celso (62' Bryan Gil), Kane, Son. All.: Espirito Santo.

CHELSEA (3-4-2-1) - Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount (46' Kanté), Havertz (70' Werner); Lukaku. All.: Tuchel.

ARBITRO: Paul Tierney di Wigan.

GOL: 49' Thiago Silva (C), 57' Kanté (C), 92' Rudiger (C).

ASSIST: Alonso (C, 0-1), Werner (C, 0-3).

AMMONITI: Werner (C).

NOTE - Recupero 2'+4'.

Un contrasto tra Ngolo Kanté e Dele Alli in Tottenham-Chelsea - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

15' OCCASIONE PER IL CHELSEA! Contropiede orchestrato da Mount che scambia con Lukaku e può calciare con il destro in piena area a botta sicura: bravissimo Emerson Royal a chiudere lo specchio in tackle scivolato e a respingere il pallone.

47' ALONSO IMPEGNA LLORIS! Tracciante di Thiago Silva per il terzino sinistro del Chelsea che calcia al volo: reattivo il portiere del Tottenham che riesce ad alzare il pallone sopra la traversa.

49' GOOOOOLLLL DEL CHELSEA! THIAGO SILVA! 0-1! Corner di Marcos Alonso e stacco imperioso del difensore centrale brasiliano che ruba il tempo a Dier e Alli, palla nell'angolino e niente da fare per Lloris.

52' COLOSSALE PALLA GOL PER IL CHELSEA! Havertz va via sulla sinistra e crossa sul secondo palo dove Azpilicueta appoggia ad Alonso: sinistro al volo, Lloris è battuto ma viene salvato da Dier che riesce a respingere il pallone sulla linea con il fianco.

57' GOOOOOOLLLLL DEL CHELSEA! 0-2! KANTÉ! Destro dalla distanza di Kanté, la palla rimbalza sul ginocchio di Dier, spiazza Lloris, tocca il palo e si insacca. Si fa durissima ora per il Tottenham. Uno-due tremendo dei Blues.

75' THIAGO SILVA A UN PASSO DALLA DOPPIETTA! Altro corner tagliato di Alonso, altro fantastico stacco del difensore brasiliano che colpisce a botta sicura, straordinario Lloris che riesce a respingere a mani aperte con un gran riflesso.

81' CHELSEA VICINO AL 3-0! Occasioni a raffica per i Blues nella stessa azione: alla fine è Lloris a risolvere tutto con un intervento volante. Poco prima il portiere francese era stato determinante nel chiudere lo specchio su Werner.

92' GOOOOOL DEL CHELSEA! RUDIGER! 0-3! Sugli sviluppi di un corner Werner mette in mezzo un pallone basso per Rudiger che di destro, di prima intenzione, pesca l'angolino e trafigge Lloris. Assist di Werner.

Antonio Rudiger e Timo Werner festeggiano dopo il gol - Tottenham-Chelsea - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il migliore

Thiago SILVA - Prestazione semplicemente perfetta del difensore centrale brasiliano ex Milan e PSG: sblocca il risultato con un'incornata magnifica, sfiora la doppietta con una giocata in fotocopia e dietro non fa passare niente. Eccezionale.

Il peggiore

Dele ALLI - Difficile salvare qualcuno nel Tottenham. Dietro la lavagna mettiamo il centrocampista inglese, una sorta di fantasma che si aggira per il campo. Distratto anche in occasione dello 0-1 quando si fa anticipare con facilità irrisoria da Thiago Silva.

Lukaku contro il razzismo: "FIFA e UEFA devono intervenire"

Premier League La Federcalcio brasiliana chiede uno stop per i giocatori 09/09/2021 A 07:30