Calcio

Tottenham, Conte, 0-0 alla "prima" in Premier: "Buon punto di partenza"

PREMIER - Il Tottenham di Antonio Conte ha pareggiato 0-0 in casa dell'Everton. Un buon punto di partenza per il nuovo manager, che sottolinea la capacità di non prendere gol della sua squadra.

00:01:13, 35 minuti fa