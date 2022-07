Calcio

Tottenham, Conte carica i suoi: "Noi competitivi in tutte le competizioni. Mercato? Se possibile ci rinforzeremo"

PREMIER LEAGUE - Antonio Conte ha parlato della prossima stagione nella prima conferenza in Corea del Sud. Al centro della discussione gli obiettivi. Il Tottenham parteciperà a quattro competizioni e il tecnico ha dichiarato che saranno competitivi in tutte queste. "Vogliamo divertirci", ha affermato. E sul mercato ha aperto a nuovi acquisti: "In questi due mesi ci rinforzeremo se possibile".

00:00:38, 27 minuti fa