Calcio

Tottenham, Conte: "Il PSG è una fake news, dovrebbero portare rispetto"

PREMIER LEAGUE - Il tecnico del Tottenham Antonio Conte non è contento delle voci di mercato: "Il PSG è una notizia inventata, penso che chi fa queste cose dovrebbe portare più rispetto: per me, per i club coinvolti e per i giocatori".

00:01:34, un' ora fa