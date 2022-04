Frena ancora il. Dopo aver ceduto in casa contro il Brighton nell'ultimo turno , la squadra di Conte non va oltre lonella 34esima giornata di. Ancora a secco l'attacco degli Spurs, che con un punto nelle ultime due partite hanno momentaneamente perso il quarto posto in favore dell'Arsenal, vittorioso per 3-1 contro il Manchester United e ora si trova avanti di due punti rispetto ai concittadini a cinque partite dal termine.