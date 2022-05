E' durata pochissimo, solo qualche mese, l'avventura di Ralf Rangnick al Manchester United: assunto nel dicembre 2021, il tecnico ha comunicato ufficialmente di voler interrompere con effetto immediato il suo rapporto contrattuale con i Red Devils.

Ad

Rangnick ha confermato la notizia in una conferenza stampa con l'Austria domenica e il Manchester United ha dichiarato: "Vorremmo ringraziare Ralf Rangnick per i suoi sforzi come manager ad interim negli ultimi sei mesi. Di comune accordo, Ralf ora si concentrerà esclusivamente sul suo nuovo ruolo di allenatore della nazionale austriaca e non assumerà quindi un ruolo di consulenza all'Old Trafford. Vorremmo augurare buona fortuna a Ralf in questo prossimo capitolo della sua carriera".

Premier League Chelsea, ritardi nel passaggio di proprietà: Premier a rischio! 24/05/2022 A 20:12

Dopo aver accettato l'offerta da ct dell'Austria e dopo l'arrivo di Erik ten Haag sulla panchina dei Red Devils, il tecnico tedesco ha deciso di abbandonare anche il suo incarico di consigliere per il club inglese, che avrebbe avuto la durata di due anni.

Tuchel: "Caso Abramovich? Non cambia nulla per il Chelsea"

Premier League Conte-show! Missione Champions League compiuta! 22/05/2022 A 17:22