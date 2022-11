Premier League

Times e i giornali locali di Manchester, il Manchester united potrebbe cambiare proprietario e diventare "figlio" di uno dei marchi più grandi e famosi del mondo: Apple. La mela morsicata più celebre della tecnologia sarebbe infatti interessata ad acquistare il club inglese, che la famiglia proprietaria, i Glazer, sarebbe Secondo ile i giornali locali di Manchester, il Manchester united potrebbe cambiare proprietario e diventare "figlio" di uno dei marchi più grandi e famosi del mondo: Apple. La mela morsicata più celebre della tecnologia sarebbe infatti interessata ad acquistare il club inglese, che la famiglia proprietaria, i Glazer, sarebbe disposta a mettere sul mercato dopo 17 anni alla sua guida.

Il club non è tra i più appetibili in termini di risultati: dopo anni di gloria con sir Alex Ferguson, ora i titoli scarseggiano e la vicenda finita male con Cristiano Ronaldo non ha certo contribuito a risollevare almeno l'immagine dei Red Devils (ma lo farà col bilancio, che respirerà dopo essersi liberato di un onere tanto gravoso). Il prestigio, però, resta, perché lo United è una delle squadre più celebri e tifate del mondo. Per questo la casa tecnologica fondata da Steve Jobs sarebbe pronta a offrire 5,8 milioni di dollari (poco più di 5,5 miliardi di euro) per l'acquisto.

Con un colosso così alle spalle, il club perciò diventerebbe tra i più ricchi al mondo e potrebbe fare operazioni consistenti sia sul mercato, sia d ammodernamento. Una delle accuse mosse da CR7 al club in quella famosa intervista che ha fatto precipitare tutto, infatti, è che a Old Trafford non è cambiato nulla rispetto a quando lui arrivò al club la prima volta, ossia circa 15 anni fa.

In lizza per l'acquisto ci sarebbero anche Meta e Amazon, ma Mark Zuckerberg al momento ha qualche problema interno da risolvere, mentre Jeff Bezos ha già illustrato la volontà di intraprendere una strada di investimenti a scopo umanitario, e lo United non rientra di certo nella categoria.

