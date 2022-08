Il 9 aprile scorso, nell'intervallo della partita tra Manchester United ed Everton, Cristiano Ronaldo ruppe, con un gesto di stizza, il cellulare di Jakob, un giovane tifoso autistico, mentre rientrava negli spogliatoi all'intervallo. Oggi, a mesi di distanza dal fatto, la mamma del ragazzino, Sarah Kelly, ha raccontato quanto successo nei giorni successivi, definendo il portoghese come "la persona più arrogante con cui abbia mai parlato".

In segno di scuse, Ronaldo avrebbe offerto la possibilità di assistere a una partita gratis all'Old Trafford e di conoscere personalmente la sua famiglia. Ma Sarah avrebbe rifiutato. La furia sarebbe poi esplosa di fronte a una frase infelice del portoghese.

Cristiano Ronaldo, Manchester United Credit Foto Getty Images

"Mi ha detto: 'So che il ragazzo ha dei problemi' - ha raccontato la donna -. Mi sono arrabbiata, gli ho risposto che aveva una disabilità, non dei problemi. Semmai, era lui ad averli. Ma continuava a giustificarsi, dicendo che non aveva preso a pugni, né ucciso nessuno, e che aveva un'ottima squadra legale e che avrebbe combattuto e vinto in Tribunale".

"Mi ha chiesto che cosa volessi - ha concluso -, e io ho risposto che non volevo niente da lui, perché se ne stava già occupando la polizia. Voglio giustizia, perché finora non ce n'è stata. Voglio che sia ritenuto responsabile per quello che ha fatto. E l'unico modo per ottenerla è continuare a combattere".

