il Chelsea ha un nuovo allenatore: Graham Potter. La società londinese ha deciso di prelevare il tecnico 47enne inglese dal Brighton, squadra che stava guidando dal 2019 portandola dopo le prime sei giornate al quarto posto nella classifica di Premier League 2022-2023, candidando la squadra dell'East Sussex a rivelazione di inizio campionato dopo l'altrettanto sorprendente nono posto della stagione precedente. Trovato l'accordo tra i due club inglesi, i Blues hanno dovuto versare una clausola liberatoria di 20 milioni di sterline (l'equivalente di quasi 23 milioni di euro) per completare il trasferimento. Nulla in confronto al mercato faraonico compiuto nella sessione di calciomercato conclusa una settimana prima. All'indomani dell' esonero a sorpresa di Thomas Tuchel a seguito della sconfitta contro la Dinamo Zagabria all'esordio stagionale in Champions League,.

Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea, questa fantastica squadra di calcio. Sono molto entusiasta di collaborare con il nuovo gruppo di proprietà del Chelsea e non vedo l'ora di incontrare e lavorare con l'entusiasmante gruppo di giocatori e di sviluppare una squadra e una cultura di cui i nostri fantastici tifosi possano essere orgogliosi. Vorrei anche esprimere i miei sinceri ringraziamenti al Brighton per avermi concesso questa opportunità e in particolare a Tony Bloom e a tutti i giocatori, allo staff e ai tifosi per il loro continuo supporto durante la mia permanenza al club (Graham Potter ai canali ufficiali del club)"

Sulla piazza c'erano diversi nomi di alto spicco come successori di Tuchel nella panchina del Chelsea, tra cui Zinedine Zidane e Mauricio Pochettino, entrambi accostati alla guida del club londinese; invece Boehly ha spiazzato tutti ancora una volta e ha deciso di mettere al primo posto della lista un profilo meno popolare, impiegando poco più di ventiquattro ore per convincere il Brighton a cederlo. Firmato un contratto di cinque anni con i Blues, per Graham Potter è giunto il momento del grande salto, l'occasione della prima big da allenare dopo le esperienze in Svezia, lo Swansea in Championship e l'ottima impronta in Premier con il Brighton per poco più di tre annate. La scorsa estate era stato accostato alla guida del Tottenham nel caso in cui non fosse arrivato Conte, ma la prima grande esperienza di respiro internazionale è stata solamente rimandata di qualche mese.

