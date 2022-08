l’amichevole contro il Rayo Vallecano perché l’attaccante ha abbandonato l’Old Trafford a fine primo tempo senza permesso. L’opinione pubblica e i tifosi si sono rivoltati contro di lui. Il tecnico Ten Hag ha detto che è stato un comportamento irrispettoso poi però l’ha difeso dalle feroci critiche ed ha affermato che è parte del progetto. Al via della Premier, l’olandese lo ha fatto entrare dalla panchina, perché a detta sua non aveva 90 minuti nelle gambe. Cristiano non ha brillato e i Red Devils hanno perso contro il Brighton. La telenovela Cristiano Ronaldo , che ci ha accompagnati in tutta l’estate, sembra destinata a continuare. L’ex Juventus e Real Madrid infatti non trova pace. All’apertura del calciomercato aveva fatto capire in maniera molto chiara che sarebbe voluto andare via poi sono insorti i problemi nella cessione perché nessuna squadra si è dimostrata intenzionata ad acquisirlo , considerato l’ingaggio (più di 20 milioni di euro a stagione) e l’età (37 anni). Così la stella portoghese ha ricucito i rapporti con il Manchester United. Tuttavia, la calma è durata pochi giorni. Il caso è scoppiato di nuovo dopoperché l’attaccante ha abbandonato l’Old Trafford a fine primo tempo senza permesso. L’opinione pubblica e i tifosi si sono rivoltati contro di lui. Il tecnicoha detto che è stato un comportamento irrispettoso poi però l’ha difeso dalle feroci critiche ed ha affermato che è parte del progetto. Al via della Premier, l’olandese lo ha fatto entrare dalla panchina, perché a detta sua non aveva 90 minuti nelle gambe.

Lo spogliatoio contro Cristiano Ronaldo

Questa volta contro Ronaldo sembrano non esserci soltanto i fan. Bensì anche lo spogliatoio. Secondo il Sun, buona parte dei compagni vorrebbe non vederlo più per via di certi atteggiamenti da primadonna. Non mancano gli amici, però molti giocatori sperano in una cessione per un maggiore equilibrio interno. Ma dove può andare? Il problema rimane lo stesso: non c’è una squadra in Europa che abbia voglia di investire tanti soldi su di lui. E’ stato spesso accostato al Napoli. Secondo i media messicani si potrebbe fare uno scambio con Lozano. Tuttavia, come minimo, il Manchester United dovrebbe accettare di pagare una parte consistente dell’ingaggio del 5 volte Pallone d’Oro.

