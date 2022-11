Cristiano Ronaldo al controverso giornalista televisivo inglese Piers Morgan, l’asso portoghese ha svelato anche il dramma che ha vissuto poco più di sei mesi fa e che ha sconvolto gli equilibri e la tranquillità della sua famiglia: la scomparsa del gemello maschio Angel, nato già privo di vita, lo scorso 18 aprile e il ritorno a casa con la sola Bella. Non solo rilevazioni e accuse pesantissime ai danni del proprio club del proprio allenatore e di alcuni ex compagni eccessivamente critici: nell’esclusiva intervista dial controverso giornalista televisivo inglese Piers Morgan, l’asso portoghese ha svelato anche il dramma che ha vissuto poco più di sei mesi fa e che ha sconvolto gli equilibri e la tranquillità della sua famiglia: la scomparsa del gemello maschio Angel, nato già privo di vita, lo scorso 18 aprile e il ritorno a casa con la sola Bella.

Un racconto carico di pathos e in cui spesso l’ex juventino ha faticato a trattenere la commozione, specie quando ha rivissuto gli attimi in cui ha dovuto spiegare prima a Cristiano junior, poi agli altri tre figli della coppia - Eva e Mateo di 5 anni e Alana Martina di 4 – questo durissimo lutto.

"Sono stati i sei mesi più difficili della mia vita da quelli dopo la morte di mio padre. Perdere un figlio è difficile da accettare, io e Georgina ci siamo chiesti spesso 'perché proprio a noi?’ Ma dovevamo essere forti per Bella. E' assurdo come una persona possa essere così felice e così triste allo stesso tempo. Non sai se piangere o sorridere. non sai come comportarti. Non trovo le parole per spiegare come mi sentivo in quei momenti”.

"Il lutto mi ha avvicinato a Georgina e mi ha reso un padre più presente"

Ronaldo che ha ammesso, di tenere le ceneri di suo figlio in una cappella che ha costruito nei sotterranei della casa, dove riposano anche i resti di suo padre (morto nel 2005), ha detto come questa perdita lo ha trasformato.

"Tragedie come queste possono rafforzare o distruggere una relazione. Nel nostro caso l'ha migliorata mi sono ulteriormente avvicinato a Georgina. Ora vedo la vita da una prospettiva diversa. La sua morte mi ha portato ad essere ancora più vicino ai miei figli, essere più padre, più tenero con loro”.

Il racconto di Ronaldo prosegue coi dettagli del primo ritorno a casa dall’ospedale e delle lacrime versate insieme al figlio più grande, il 12enne Cristiano junior a cui ha detto immediatamente la verità sul triste evento

"Gio è arrivata a casa e i bambini hanno subito iniziato ad esclamare ‘dov'è l'altro bambino, dov'è l'altro bambino?’. Dopo che era trascorsa una settimana, un giorno che eravamo a tavola decidemmo che era arrivato il momento di essere onesti anche con i tre più piccoli. 'E' in paradiso' gli raccontammo. Ma fa ancora parte della nostra vita. I piccoli ogni tanto mi dicono 'Papà, lo abbiamo fatto per Angel', puntando al cielo”.

