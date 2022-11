Cristiano Ronaldo sceglie di togliersi tutti i macigni dalle proprie scarpe, raccontando ai microfoni del celebre giornalista inglese Piers Morgan la sua verità sugli ultimi mesi vissuti a Manchester. A una settimana dall’inizio del Mondiale e dopo non aver fatto nemmeno parte della lista dei convocati di Erik Ten Hag per l’ultima sfida del Manchester United prima della sosta per Qatar 2022 contro il Fulham ( match vinto 2-1 dai Red Devils, per la cronaca ),sceglie di togliersi tutti i macigni dalle proprie scarpe, raccontando ai microfoni del celebre giornalista inglese Piers Morgan la sua verità sugli ultimi mesi vissuti a Manchester.

Bordate pesantissime e ad alzo zero quelle del 37enne fuoriclasse di Madeira, che vuota il sacco ed ammette candidamente di essersi sentito tradito dal club in cui nell’estate del 2021 ha deciso di fare ritorno, dopo aver chiesto la cessione alla Juventus a ridosso della fine del mercato.

Ad

"Mi sento tradito dallo United. Mi hanno trattato come la pecora nera, l’allenatore e altre due-tre persone che lavorano all’interno del Manchester United. Non ho rispetto per Erik Ten Hag, perché lui non ha rispetto del sottoscritto. Se non hai rispetto per me, non avrò mai rispetto per te. È il periodo più duro della mia vita”.

Calciomercato Cristiano Ronaldo e il desiderio PSG. A gennaio si può fare? 10/11/2022 ALLE 16:35

Ten Hag: "Ronaldo si è rifiutato di entrare, conseguenze inevitabili"

Premier League La vince il baby Garnacho! United batte Fulham 2-1 al 93° 7 ORE FA