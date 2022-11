: Erling Haaland. Non c sarebbe da stupirsi, visto che Haaland è fortissimo e che fa gola a tutti, se non fosse per un piccolo particolare: l'Ashton United, squadra che ha avuto quest'idea geniale, è un club che milita nella settima divisione inglese, ossia un campionato equivalente alla nosttra Prima Categoria. A quanto pare non solo noi italiani riusciamo a essere estremamente creativi quando ci troviamo in difficoltà . Questa volta un club di calcio inglese si supera, chiedendo un prestito di un solo mese per un giocatore tra i più quotati del momento. Non c sarebbe da stupirsi, visto che Haaland è fortissimo e che fa gola a tutti, se non fosse per un piccolo particolare:, ossia un campionato equivalente alla nosttra Prima Categoria.

Immaginarsi Haaland, gioiello del calcio internazionale, che va a giocare su campi più simili a quelli di patate che a quelli da calcio in mezzo a giocatori che - con tutto il rispetto per loro - non hanno lo stesso controllo del corpo e della palla dei giocatori d'èlite, in effetti è veramente difficile, e così, a conferma del fatto che non si tratta di uno scherzo, l'Ashton United emette un comunicato ufficiale in cui si conferma questa estrosa richiesta.

Nel testo si leggono le ragioni di questo tentativo, visto che Haaland non parteciperà ai Mondiali, visto che la Norvegia non si è qualificata, e non avrà quindi modo di giocare se non le amichevoli con la sua Nazionale: "L'Ashton United può confermare che il club ha presentato una richiesta di prestito di 28 giorni per l'attaccante del Manchester City Erling Haaland. Con gli attuali campioni della Premier League non in azione fino alla fine di dicembre a causa della Coppa del Mondo FIFA 2022, i Robins hanno contattato i nostri vicini all'Etihad per permettere ad Haaland di mantenere il ritmo partita, visto che non andrà in Qatar".

Sono ancora più simpatiche le parole dell'allenatore, Michael Clegg:

Il City non sta giocando e vogliamo aiutare a mantenere in forma Erling, ha più senso che lui giochi con noi che non a golf per sei settimane. Pensiamo che sarà perfetto per noi e si adatterebbe molto bene alla dinamica della nostra squadra.

Il City non ha ancora dato una risposta.

