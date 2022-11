Calcio

Ferdinand: "Tra Ronaldo e lo United ora è finita. Pesano le parole su Ten Hag, per quelle sarà mandato via"

PREMIER LEAGUE - Appena cominciata la sosta per i Mondiali in Qatar, è esploso il caso Ronaldo in casa del Manchester United. L'attaccante portoghese che, in più occasioni a partire da quest'estate ha fatto intravedere del malumore, è uscito allo scoperto con un'intervista nella quale ha accusato il club e Ten Hag. Rio Ferdinand è convinto che la storia d'amore tra giocatore e club sia finita.

00:01:32, 15 minuti fa